Il ritmo impressionante di queste religiose mentre recitano la preghiera di San Francesco

Se vi sentite tristi e avreste bisogno di qualcosa che vi risollevi lo spirito, non dovete fare altro che guardare tre membri della Fraternity Poor of Jesus Christ, che dimostrano la loro destrezza e il talento ritmico mentre cantano l’inno Make me a channel of your peace (Rendimi uno strumento della tua pace), ispirato agli insegnamenti di San Francesco d’Assisi.

La bella esecuzione dell’inno è resa ancor più affascinante dalle risate e dalla gioia delle religiose mentre eseguono la loro performance. Guadatela fino alla fine!

In un momento in cui tante persone anelano a un po’ più di pace, potreste sentirvi ispirati a riprodurre la loro esibizione a casa – basta qualche bicchiere e del ritmo.

Se decidete di provarci, perché non condividere la vostra versione sulla pagina Facebook di Aleteia per diffondere un altro po’ di gioia?