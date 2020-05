Celebrare in casa la sesta domenica di Pasqua

Indicazioni per l’uso:

Se si è soli, è preferibile leggere semplicemente le letture e le orazioni della messa della domenica nel messalino e/o seguire la messa in televisione

Questa celebrazione richiede la presenza di almeno due persone.

La si può fare dal sabato sera (celebrazione vigiliare) alla domenica sera, ma la domenica mattina resta comunque il momento più appropriato.

La celebrazione è particolarmente adatta a un quadro famigliare, amicale e di vicinato. Tuttavia, nel rispetto delle misure di isolamento, non si inviteranno amici né vicini ove questo sia proibito (e quand’anche lo si faccia, si presterà la massima attenzione al rispetto delle misure di prevenzione).

Si collocano sedie per il numero necessario davanti a un angolo di preghiera , rispettando la distanza di un metro l’una dall’altra.

Una semplice croce, o un crocifisso, deve sempre campeggiare sulla parete.

Si accendono una o più candele, da porre su supporto non combustibile (candelieri, piattini in porcellana) e si sta bene attenti a spegnerle alla fine della celebrazione.

Se si possiede un giardino, se ne raccolgono fiori, la cui presenza è particolarmente indicata per esprimere la gioia pasquale.

Si designa la persona che condurrà la preghiera (in ordine di priorità: un diacono, un laico istituito in un ministero laicale [lettore o accolito], il padre o la madre di famiglia).

Colui che conduce è anche colui che stabilisce la durata dei momenti di silenzio.

Si designano dei lettori per le letture.

Si prepara in anticipo la Preghiera dei Fedeli (a seguire c’è un modello) e si designa la persona che la leggerà.

Si possono preparare dei canti appropriati.

Sesta domenica di Pasqua

Celebrazione della Parola

«Chi mette in pratica i miei comandamenti

mi ama davvero»

Tutti siedono. Colui che guida la celebrazione prende la parola:

Fratelli e sorelle,

nella sua prima lettera san Giovanni ci chiede di amare Gesù non soltanto con la parola e nel cuore, ma «nei fatti e nella verità».

Che vuol dire “amare nei fatti e nella verità”? Vuol dire amare Gesù così come vuole essere amato, e non come a noi piacerebbe amarlo.

Più precisamente, nel Vangelo di oggi Gesù stesso ci dice il criterio con cui giudica chi lo ami veramente: «Colui che mi ama è quello che osserva i miei comandamenti».

Di quali comandamenti si tratta? Ce n’è uno che conosciamo bene, è il comandamento nuovo – “vi do un comandamento nuovo”, dice Gesù –: «Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati».

Perché possiamo pretendere di amarlo senza diventare bugiardi, però, Gesù ci chiede di osservare i suoi comandamenti, al plurale… Gesù ci aveva lasciato altri comandamenti nuovi?

Sempre nella sua prima lettera, san Giovanni ci ragguaglia sul secondo comandamento di Gesù, un comandamento che in realtà è il primo – il primo nuovo comandamento è credere in lui in quanto Figlio di Dio nostro Salvatore.

Fratelli e sorelle, in questi giorni in cui il nostro amore per Gesù è impedito dal comunicare alla sua presenza reale, ascoltiamolo bene mentre nell’Evangelo ci dice come possiamo avere la certezza di provargli il nostro amore.

Dopo un adeguato momento di silenzio, tutti si alzano e si segnano dicendo:

℣.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. ℟. Amen.

Colui che guida prosegue:

Per prepararci ad accogliere la Parola di Dio e perché essa possa guarirci, riconosciamoci peccatori.

Si recita quindi l’atto penitenziale, con queste o simili parole:

℣.: Pietà di noi, Signore:

℟. contro di te abbiamo peccato.

℣.: Mostraci, Signore, la tua misericordia,

℟. e donaci la tua salvezza.

℣.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

℟. Amen.

Si dice o si canta allora:

℣.: Kyrie, eleison,

℟. Kyrie, eleison.

℣.: Christe, eleison,

℟. Christe, eleison.

℣.: Kyrie, eleison,

℟. Kyrie, eleison.

Si dice o si canta il Gloria:

Glória in excélsis Deo

et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.

Laudámus te,

benedícimus te,

adorámus te,

glorificámus te,

grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,

Dómine Deus, Rex cæléstis,

Deus Pater omnípotens.

Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe,

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,

qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;

qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.

Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.

Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,

tu solus Altíssimus,

Jesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris.

Amen. Gloria a Dio nell’alto dei cieli

e pace in terra agli uomini di buona volontà.

Noi ti lodiamo,

ti benediciamo,

ti adoriamo,

ti glorifichiamo,

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;

tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;

tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;

tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,

tu solo l’Altissimo:

Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen. Colui che guida recita allora l’orazione colletta: Dio onnipotente, fa’ che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

L’incaricato della prima lettura (e del salmo, ove manchi un salmista che lo intoni) resta in piedi, mentre il secondo resta seduto.

PRIMA LETTURA

At 8,5-8.14-17

Imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo

Dagli Atti degli Apostoli

In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città.