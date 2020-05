Pope Simulator, il videogame che ti porta sul trono di Pietro

Il videogioco che nessuno si aspettava. Le simulazioni virtuali di mestieri sono appannaggio delle produzioni tedesche, ma stavolta sono stati i polacchi – era già possibile cimentarsi in una versione virtuale di quasi tutte le “professioni” immaginabili: architetto, autista, contadino, uomo politico… tutto questo esiste già. Ecco che ora si può aggiungere alla lista il “mestiere” di Papa. Ma è veramente un mestiere, quello del Papa? Verrebbe da pensare che gli sviluppatori abbiano rapidamente sorvolato sulla questione. «Prendete le redini della più grande istituzione religiosa del mondo»: ecco cosa propone lo studio polacco Majda. Lo scopo del gioco: «Utilizzate la vostra influenza per cambiare il destino dell’umanità». Nientemeno.

Pope Simulator, qualificato di gioco di strategia politico-diplomatica dall’editore, invita il giocatore a mettersi nei panni (bianchi) del pontefice il giorno conclusivo del conclave, nell’istante preciso in cui, partecipando all’assemblea dei cardinali elettori, lo Spirito Santo spinge i cardinali a sceglierlo come primo fra loro. Che cosa pensate in quel momento? Dovete scegliere nome e stemma: «Scegliete il vostro emblema, che influenzerà il corso del pontificato». Il potere magico dell’araldica? Sarebbe la prima volta nella storia. La simulazione papista è solo alla sua prima enormità.

Si accende dunque la stufa della Cappella Sistina: «Habemus Papam!», risuona in Piazza San Pietro mentre vi affacciate al loggione centrale e la vostra carriera da Papa comincia. Le vostre capacità individuali – quali le capacità oratorie o la forza della vostra fede – vi permetteranno di condurre la vostra nave e quella della Chiesa. Effettivamente sono qualità che i cardinali cercano sempre, nei successori di Pietro (forse non nel senso inteso dal videogioco).

La fede, in Pope Simulator, è una sorta di “manna”, un’energia limitata che vi serve a persuadere la folla o a “benedire le unità” (pare che non si possa benedire neanche le coppie, per qualche motivo). Un funzionamento che si annuncia assurdo e dunque potenzialmente deviante. C’è anche un risvolto “Wololo” (ma questa è solo per gli ex giocatori dell’insuperato Age of Empires).

Capture Youtube Pope Simulator

Eppure ci si chiederà quanto i nostri sviluppatori – pure appartenenti a un Paese tra i più apertamente cattolici in Europa – del funzionamento del vertice temporale della Chiesa cattolica. Il posto del Papa non è solamente quello di un difensore della pace nel mondo, come non è quello di un erogatore di benedizioni, bensì (cosa assai più complessa ed esigente) quello del Vicario di Cristo, tutto teso alla salvezza delle anime e al compimento della missione della Chiesa. Dunque né un capo di ONG né un guru. Dopo I due papi di Netflix sembra che il mondo dell’intrattenimento non riesca, da un po’ di tempo in qua, a proporre una rappresentazione seria del funzionamento del Trono di Pietro. Viene quasi da rimpiange The Young Pope.

Tanto per darvi un’idea, ecco come viene definita la “difficoltà” del compito del Papa che pretendete di incarnare:

Ogni decisione di interferire nel destino del mondo ha un prezzo: mediante azioni supplementari, rinforzate la fede degli altri ma indebolite voi stesso. Quando siete a corto di forze, potete pregare.

Su quest’ultima cosa nessun Romano Pontefice, da Francesco a Pietro, avrebbe alcunché da obiettare, salvo che lo fanno e lo raccomandano anche quando scoppiano di salute.

YouTube

Che destino attende il mondo sotto la vostra direzione? Avrete a che fare con le più grandi sfide del nostro tempo: fermerete le più grandi guerre del mondo? Rovescerete tiranni e dittatori influenzando folle di fedeli nei paesi che sceglierete di visitare?

Così prosegue la presentazione del gioco, su Steam. Anche voi vi credete il Papa e sapreste cosa fare al posto suo? Questo gioco è fatto apposta per voi! Sorvoliamo sui primi video del gioco, che ci riportano alla grafica video degli anni ’90 (e ci vuole ben altro per rendere merito al Vaticano) – il gioco si presta poco anche solo a un tour virtuale della Città del Vaticano. Almeno su questo punto, però, non c’è da disperare: gli sviluppatori avranno tempo di aggiustare il tiro… la data d’uscita non è stata ancora annunciata.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]