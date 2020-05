Chiesa troppo piccola con le nuove norme? Il vescovo: celebrate all’aperto

Per la domenica e per le giornate di festa le messe potranno essere celebrate all’aperto. L’idea è stata lanciata dal vescovo di Sulmona, monsignor Michele Fusco, a conclusione della celebrazione della messa solenne, a Goriano Sicoli, un piccolo borgo in provincia di L’Aquila, in occasione della festa di Santa Gemma, patrona del paese.

A proposito della riapertura delle celebrazioni alla partecipazione dei fedeli, prevista da lunedì prossimo, 18 maggio, il vescovo ha detto che «i parroci si stanno già preparando, usando tutte le precauzioni, disinfettando le chiese, ci si sta ben organizzando» (reteabruzzo.come, 13 maggio).

Come è noto, ogni parrocchia dovrà seguire delle norme rigide: capienza ridotta della chiesa, distanziamento tra i fedeli, comunione sul posto, sanificazione continua dell’edificio, niente scambio della pace, acquasantiere vuote, sono alcun delle misure adottate nel protocollo siglato tra la Cei e il Governo.

“Fate una bella messa, non arrangiata”

«Ma c’è la possibilità di celebrare messa all’aperto la domenica – ha continuato il pastore diocesano – nei giorni feriali a messa vengono dieci persone ma nei festivi, una volta a settimana se ci riuscite, con la collaborazione di tutti, con i laici impegnati e l’amministrazione comunale. Organizzatevi con tutte le dovute attenzioni, fate una bella messa, non arrangiata. Peraltro, dopo un periodo senza messa, la gente tornerà».

Organo e sedie all’aperto

In casi come quello di Goriano Sicoli, dove il limite alla capienza della chiesa è di sole venti persone, riduttivo soprattutto per la partecipazione dei fedeli alla messa domenicale, il vescovo ha lanciato l’idea: «Collaborate con il parroco, per mettere un tavolo e delle sedie all’aperto, un organo per accompagnare la celebrazione», precisando che vanno sempre rispettate le norme del decreto del governo, per la sicurezza della salute delle persone.