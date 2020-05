Pellegrinaggio virtuale a Fatima per la festa della Madonna con il santuario chiuso

Questo 13 maggio, festa di Nostra Signora di Fatima, il santuario a lei dedicato sarà chiuso, ma la sezione statunitense dell’Apostolato Mondiale di Fatima e i produttori del film Fatima offrono a tutti un pellegrinaggio virtuale. Attraverso la pagina Facebook di Fatima, alle 21.00 del 13 maggio verrà trasmesso un breve programma.

“Questo splendido corto, trasmesso su Facebook Premiere, offre agli spettatori un modo unico per sperimentare il potere della storia di Nostra Signora di Fatima, raccontata attraverso riprese esclusive dal nostro nuovo film Fatima”, ha affermato Bob Berney, CEO della Picturehouse.

“Ci saranno anche i messaggi del rettore del santuario di Fatima e di David Carollo, direttore esecutivo della sezione statunitense dell’Apostolato Mondiale di Fatima, nonché un omaggio ai pellegrinaggi dell’ultimo secolo”.

“In qualche modo, la situazione attuale può far aumentare i visitatori virtuali, superando quelli che si recano davvero in Portogallo”, ha fatto notare Carollo. “Il cielo opera al di fuori dello spazio e del tempo, e non ha limiti. Incoraggio chiunque a unirsi a noi a condividere le proprie richieste. Invitate la vostra famiglia. Invitate i vostri amici. Ditelo a qualcuno che ha bisogno di un messaggio di pace, speranza e amore”.

Le preghiere e le intenzioni possono essere inviate prima, durante e dopo l’evento, e verranno fisicamente consegnate al santuario di Fatima come parte del “bouquet spirituale” e offerte alla Madonna dal rettore del santuario, padre Carlos Cabecinhas, in una cerimonia che si svolgerà sia il 13 maggio che il 13 ottobre. Una selezone di preghiere figurerà nella trasmissione “Insieme nello Spirito”.

Per sottoporre le intenzioni di preghiera alla Madonna al santuario di Fatima, andate sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/moviefatima/ o su Twitter all’indirizzo https://twitter.com/fatimamovie .