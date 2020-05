L’indicazione di Papa Francesco: la Chiesa si converta nel segno di Giovanni Paolo II

Il Papa nell’udienza generale di mercoledì 13 maggio ha ricordato la memoria liturgica della Madonna di Fatima e l’anniversario, sempre oggi, dell’attentato a Giovanni Paolo II (13 maggio 1981).

“Ringraziamo Dio per averci dato questo santo”

Il 18 maggio saranno anche cento anni dalla nascita del Papa polacco. «Lunedì prossimo – ha detto Papa Francesco – sarà il centesimo anno dalla sua nascita e celebrerò la messa alle 7.00 davanti all’altare della tomba, e sarà trasmessa in mondovisione. Ringraziamo Dio per averci dato questo santo vescovo di Roma, e aiuti questa Chiesa di Roma a convertirsi e ad andare avanti».

Tod Ehlers-CC Giovanni Paolo II - "Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te. Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, da noi crocifisso e dal Padre Risuscitato. Tu, il vivente, realmente presente in mezzo a noi. Tu, la via, la verità e la vita: tu, che solo hai parole di vita eterna. Tu, l’unico fondamento della nostra salvezza, e l’unico nome da invocare per avere speranza. Tu l’immagine del Padre e il donatore dello Spirito; tu, l’Amore: l’Amore non amato. Signore Gesù, noi crediamo in te, ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore, e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome. Signore Gesù rendici vigilanti nell’attesa della tua venuta".

“L’intercessione del Cuore Immacolato di Maria”

«Oggi celebriamo la memoria liturgica della Madonna di Fatima. Torniamo col pensiero alle sue apparizioni – ha proseguito il pontefice – e al suo messaggio trasmesso al mondo, come anche all’attentato a san Giovanni Paolo II, che nella salvezza della sua vita vedeva l’intervento materno di Vergine Santa. Nella nostra preghiera domandiamo a Dio, per intercessione del Cuore Immacolata di Maria, la pace per il mondo, la fine della pandemia» e «la nostra conversione» (Ansa, 13 maggio).