La mistica Teresa Musco: anche io ho ricevuto il Terzo Segreto di Fatima

Una delle mistiche più conosciute del ventesimo secolo, Teresa Musco, sostenne di essere a conoscenza del Terzo Segreto di Fatima, al pari dei tre pastorelli che hanno dialogato con la Madonna.

Teresa era nata in pieno conflitto bellico, il 7 giugno 1943, a Caiazzo, presso Caserta, in una povera casa dove vivevano il padre Salvatore, contadino, la madre Rosa Zullo, e i figli che ne erano nati: Domenico, Fortunata, Stefano, Luigi.

Vessazioni e violenza

Dopo Teresa, sarebbe venuto al mondo Pietro. Ma è la futura mistica e stigmatizzata a sopportare più degli altri fratelli, forse, il carico di una famiglia che soffre la miseria e gli stenti. Infatti, la violenza e la collera derivante dall’ignoranza del capofamiglia si appuntano soprattutto su Teresa, con una storia di incomprensioni e vessazioni che ne rendono drammatici gli anni della fanciullezza e dell’adolescenza.

Il Diario di 2600 pagine

Ma contemporaneamente al prematuro svilupparsi del senso di responsabilità – a cinque anni Teresa accudisce alle bestie, pulisce la casa e prepara da mangiare per tutta la famiglia – e alle avvisaglie di una fragilità costituzionale, che renderanno la giovane vittima di una serie interminabile di malattie, si manifesta un’intensa attività visionaria, che metterà Teresa in contatto con la Madonna e Gesù, secondo quanto essa stessa afferma nel Diario della sua vita, scritto da quando aveva dodici anni e che risulterà composto di 2600 pagine.

La “confessione”

Già alla tenera età di sette anni la Madonna la visitava facendola partecipe della sua sollecitudine materna per il destino della Chiesa e del mondo, e un anno dopo la dolce apparizione celeste arrivava addirittura a confidare alla piccola Teresa la terza parte del segreto di Fatima.

Il messaggio di Maria Santissima

Come ai tre pastorelli del Portogallo, Maria Santissima si era rivolta a lei per chiederle di collaborare alla salvezza dei peccatori e alla pace del mondo attraverso la sua immolazione. La Madonna «era con me quando riassettavo, – scrive Teresa nel suo Diario – quando pregavo e anche quando giocavo mi sentivo chiamare per trattenermi con Lei. Quando ero malata me la sentivo sempre vicina, e per me era un conforto e una protezione. L’unica cosa che mi ripeteva sempre era: Offri la tua sofferenza per i peccatori».