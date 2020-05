Un abate statunitense produce video ispiratori cattolici durante l’isolamento

Anche l’abbazia di Mount Angel, nell’Oregon (Stati Uniti), è stata chiusa per la quarantena dovuta al coronavirus. Le sue strutture, in genere brulicanti di visitatori, seminaristi e persone che frequentano vari ritiri, sono insolitamente silenziose.

In una situazione del genere, l’abate Jeremy Driscoll ha molto più tempo a disposizione rispetto al solito, e lo sta usando per produrre brevi video ispiratori che apportano una prospettiva cattolica a questo periodo di isolamento e distanziamento sociale. I video, riuniti in una serie intitolata A Word From Abbot Jeremy (Una Parola dell’Abate Jeremy), possono essere visionati sul sito web dell’abbazia di Mount Angel.

La serie di video ha qualcosa di affascinante. L’abate Jeremy, che trasuda una gentilezza tranquilla e un apprezzamento enfatico della vita, sembra parlare in modo estemporaneo, piuttosto che leggere un testo preparato. Ciò rende i brevi interventi simili a una conversazione, e in qualche momento ci si immagina di stare seduti con l’abate a sorseggiare un tè pomeridiano.

I contributi sono stati divisi in vari gruppi: “Benedizioni in Tempi Difficili”, “Settimana Santa in casa”, “Una Parola dell’Abate Jeremy” e “Preghiera dello Stella Caeli”, una preghiera del XIV secolo per la liberazione dalla peste nera che i monaci recitano per proteggersi dall’infezione. L’abate incoraggia tutti coloro che visitano il sito a recitare lo Stella Caeli con loro.

L’abate 69enne sottolinea una delle cose che ci mancano di più del fatto di andare in chiesa: una buona omelia, e collega il Vangelo ai problemi di oggi, apportando una prospettiva cattolica alla quarantena per il Covid-19.

“Sono stato colpito dal brano evangelico che racconta la storia di Maria Maddalena che vede Gesù nel giardino, che vede il Signore risorto ma pensa che sia il giardiniere. Poi lo riconosce quando Egli la chiama per nome e le dice ‘Non toccarmi’ quando lei vuole abbracciarlo. Ho pensato: ‘Wow, sembrano le istruzioni contro il Covid-19’, ‘Non toccarmi, non toccare le superfici, non toccarti il viso…’”

“Ma il ‘Non toccarmi’ di Gesù non ha questo senso. Intende dire ‘È una situazione del tutto nuova. Non è come prima. È di più’. Se mi tocchi com tocchi un’altra persona o una cosa, allora non capisci la resurrezione’. La resurrezione è la vita del Signore che ci invade completamente, attraverso l’universo”.

Anche se ogni intervento dura tra i tre e i cinque minuti, dà ai fedeli molto a cui pensare per il resto della giornata.

Il sito web dell’abbazia offre il live streaming dei servizi religiosi e una serie di omelie e conferenze dell’abate Jeremy risalenti al 2017.

https://youtu.be/-V05l8wxxfo