Prega la “coroncina Angelica” per chiedere l’assistenza di San Michele e degli angeli

Il pio esercizio della “coroncina Angelica” fu rivelato dall’arcangelo Michele stesso alla serva di dio Antonia de Astonac. il principe degli angeli le disse che voleva essere venerato con nove invocazioni in ricordo dei nove cori angelici.

Ogni invocazione doveva comprendere il ricordo di un coro angelico e la recita di un Padre Nostro e tre Ave Maria. La corona Angelica doveva concludersi con la recita di quattro Padre Nostro: il primo in suo onore, gli altri tre in onore di San Gabriele, San Raffaele e degli angeli custodi.

Public Domain Il dipinto del Perugino a San Michele arcangelo.

Le grazie che si ricevono

L’arcangelo promise ancora di ottenere da dio che colui che l’avesse venerato con la recita di questa coroncina prima della comunione sarebbe stato accompagnato alla Sacra Mensa da un angelo di ciascuno dei nove cori. A chi l’avesse recitata ogni giorno prometteva la continua particolare assistenza sua e di tutti gli angeli santi durante la vita e in purgatorio dopo la morte.

Benché queste rivelazioni non siano ufficialmente riconosciute dalla chiesa, tuttavia tale pratica si diffuse tra i devoti dell’arcangelo Michele e dei santi angeli.

Come è fatta la corona

La corona usata per la “coroncina Angelica” è formata da nove parti, ciascuna di tre grani per le Ave Maria, preceduti da un grano per il Padre nostro.

I quattro grani che precedono la medaglia con l’effigie di San Michele arcangelo ricordano che dopo l’invocazione ai nove cori angelici, come abbiamo già detto, bisogna recitare ancora quattro Padre Nostro in onore dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele e del santo Angelo custode.

Preghiera della “coroncina Angelica”