“Coraggio e preghiera”. La lettera del Papa alle suore orionine, decimate dal coronavirus

«Coraggio nella preghiera e nell’azione». Così recita la sostanza del contenuto di una mail che è arrivata alla casella di Madre Mabel Spagnuolo, superiora generale delle Piccole Suore Missionarie della Carità, dal mittente più prestigioso che si possa immaginare.

E’ stato infatti Papa Francesco in persona a indirizzare una missiva alla congregazione fondata da San Luigi Orione, tra le realtà più colpite dall’emergenza coronavirus (Radio Pnr, 12 maggio).

La strage delle religiose

Sono arrivate anche in Vaticano, infatti le notizie che hanno descritto la situazione sviluppatasi all’inizio di marzo nella Casa Madre di Tortona, portando in ospedale 18 suore di cui 10 sono poi morte, altre sono ancora ricoverate e altre ancora sono state in isolamento o superato la malattia in forma meno grave (La Stampa, 12 maggio).

“Per noi sono giorni aridi”

A rendere nota la missiva del Papa è la stessa Madre Mabel, che invita tutti in un video pubblicato sui canali social della congregazione a offrire la propria riflessione.

Tra queste c’è anche quella di suor Gabriella, in queste settimane impegnata a Tortona nell’assistenza alle consorelle. «Qui nella casa Madre sono stati giorni aridi, però ho continuato a pregare perché questa esperienza diventasse una sorgente», dichiara la religiosa

Il testo della lettera

Cara sorella, tante grazie della sua lettera con le sue riflessioni. In questo momento bisogna avere coraggio: coraggio nella preghiera e coraggio nell’azione. Prego per lei e per la Comunità; per favore non si dimentichi di farlo per me. Che Gesù vi benedica e la Vergine Santa vi custodisca. Fraternamente, Francesco,