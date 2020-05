Stato di New York: infuria la pandemia ma si approva la surrogata per denaro

Governor Andrew M. Cuomo today announced highlights of the FY2021 Enacted Budget, which advances the Governor’s Making Progress Happen agenda. The budget is balanced, includes no new taxes, continues to phase in tax cuts for the middle class, enacts the strongest Paid Sick Leave program in the nation, and advances other progressive priorities including the legalization of gestational surrogacy.

Il governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato i punti forti del bilancio approvato per l’anno fiscale 2021, che fa avanzare l’agenda del Governatore. Il bilancio è in pareggio, non include nuove tasse, continua a tagliare gradualmente le tasse per la classe media, promuove il più forte programma di congedo per malattia retribuito nella nazione e promuove altre priorità progressiste tra cui la legalizzazione della maternità surrogata gestazionale. (dal sito del governatore, 2 aprile 2020)