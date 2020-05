Istanbul: Santa Sofia potrebbe diventare una moschea?

Per analizzare le motivazioni sottostanti l’appello alla preghiera musulmana a Santa Sofia a Istanbul, la fondazione pontificia internazionale Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS) ha intervistato Etienne Copeaux, storico della Turchia contemporanea. L’ex collaboratore dell’Istituto Francese per gli Studi Anatolici (Istanbul) e ricercatore del Centro Nazionale della Ricerca Scientifica dirige attualmente il blog Susam-Sosak, interamente dedicato alla Turchia. L’intervista è stata realizzata da Christophe Lafontaine.

Come spiegare la rivendicazione dei musulmani di pregare a Santa Sofia a Istanbul?

La richiesta di restituzione di questa basilica del VI secolo al culto musulmano ha acquistato forza dal 500° anniversario della conquista di Costantinopoli nel 1453. Al momento della presa della città (la Fetih), il sultano andò a celebrare la vittoria a Santa Sofía, trasformandola ipso facto in una moschea.

Questo gesto conferì un carattere sacro e musulmano alla basilica, che divenne un simbolo dell’islam turco, anche se paradossalmente le venne lasciato il suo nome greco e cristiano, Aya Sofia. Atatürk, fondatore e primo Presidente della Repubblica di Turchia dal 1923 al 1938, decise nel 1934, con grande scandalo dei chierici, di “secolarizzare” Santa Sofia, trasformandola in un museo, cosa che è ancora oggi.

La questione della preghiera musulmana a Santa Sofia è un rifiuto del laicismo desiderato da Atatürk?

La commemorazione del 1953, che è stata sicuramente piuttosto modesta, ha avuto luogo durante un periodo antisecolare, un periodo di ritorno dei religiosi con il governo del Partito Democratico di Adnan Menderes (1950-1960), che ha proclamato nel 1956 a Konya (Iconio) che “La Nazione turca è musulmana”.

Questa affermazione corrisponde al carattere della Turchia, diventata de facto musulmana al 99% dopo il genocidio degli Armeni, le espulsioni dei greco-ortodossi e i pogrom degli ebrei, ed è diventata oggi il motto preferito dell’estrema destra turca.

Quando l’islam politico ha ripreso il potere, dal giugno 1996 al luglio 1997, il Primo Ministro Necmettin Erbakan ha promesso ai suoi elettori la restituzione della basilica all’islam, ma non è rimasto al potere abbastanza tempo per mettere in pratica questo progetto.

Dal 1994 al 1998, Recep Tayyip Erdogan, all’epoca sindaco di Istanbul, ha espresso lo stesso desiderio. È stato però deposto dall’Esercito nel 1998 ed è stato anche incarcerato per aver “attaccato il laicismo”.