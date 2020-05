Coraggio! Non temere, perché io, tuo Dio, sono qui, e apro strade e cammini

“Vengo a risollevarti dalla tua stanchezza. Coraggio! Non temere, perché io, il tuo Dio, sono qui, proprio qui, e metto tutte le cose in ordine e riparo ogni male, aprendo strade e cammini, portando la mia salvezza. Apro i tuoi occhi perché tu possa contemplare l’azione meravigliosa delle mie mani, apro le tue orecchie perché tu ascolti la voce del mio Spirito. Salterai allora di gioia, perché sarai ristabilito, e ricambierai con cantici sulle tue labbra, per intonare forte le mie lodi. Non sarà un grido soffocato, perché una fonte abbondante fluirà da dentro te ed esploderà in unzione e profezia. Trasformo le tue tenebre in luce e la tua stanchezza in forza! Non ti affaticherai, anzi, alzerai le tue mani stanche, le tue ginocchia vacillanti, e allora griderai a me e io ti ascolterò”.