Sacerdoti spagnoli cantano per la loro comunità da strade e balconi

I sacerdoti residenti della chiesa di Nostra Signora de La Paloma, a Madrid, si sono esibiti in fantastici concerti pieni di fede per la loro comunità, cantando dai balconi e nelle strade per promuovere l’unità in quest’epoca di isolamento sociale. Hanno anche condiviso le loro registrazioni sul canale YouTube della chiesa , che ha un catalogo in rapido aumento dei video cattolici postati ogni giorno.

Un resoconto del Catholic News Service spiega che quando la chiesa è stata costretta a chiudere a seguito delle precauzioni per il Covid-19, il parroco padre Gabriel Benedicto si preoccupava di portare i servizi ecclesiali ai fedeli. Un giorno, dopo aver svolto il suo ministero a una distanza di sicurezza, è rimasto sorpreso dagli applausi scoppiati dagli edifici circostanti.

Lui e i suoi confratelli sacerdoti, tutti amanti della musica, hanno deciso che c’era molto di più che potevano fare per sollevare gli spiriti, e hanno iniziato a esibirsi in canzoni di fede e speranza per i propri fedeli.

“Un sacerdote mi ha detto: ‘Ehi, dobbiamo cantare!’ E io ho detto: ‘Sì, domani dobbiamo cantare’, perché è stato qualcosa di spontaneo venuto dal cuore”, ha detto al CNS.

Quest’ultimo ha indicato che padre Benedicto si esibisce con altri tre sacerdoti e un missionario che condivide il loro isolamento. Hanno inserito ogni giorni vari post dei loro concerti, e in tutti si vedono volti felici che si affacciano dalle finestre degli edifici circostanti. Dallo scoppio della pandemia, il loro canale di YouTube ha raggiunto più di 10.000 followers.

Insieme a brevi video dei concerti, i sacerdoti condividono anche servizi ecclesiali e una preghiera guidata, sempre quotidianamente. Il canale ha ora dozzine di video cattolici che spaziano dalle canzoni di intrattenimento alla pratica religiosa. Padre Benedicto ha detto al CNS che “ci sono molte persone che non andavano a Messa (prima), e in modi diversi, che sia stato attraverso degli amici che l’hanno detto loro o un parente venuto a mancare, si collegavano alla Messa online per pregare per i defunti. Ora stanno iniziando a guardare la Messa ogni giorno. Penso che in molti modi la gente stia riscoprendo quel seme di fede che molti di noi hanno ricevuto dalle famiglie e da chi ci circonda”.

Il sacerdote ha affermato che YouTube ha dato loro la possibilità di raggiungere i parrocchiani portando loro celebrazioni necessarie. Sono riusciti a realizzare video che aiutano le persone a rimanere collegate tra loro, anche se non possono incontrarsi di persona. Padre Benedicto e i suoi confratelli hanno trovato il modo perfetto per tener unita la loro comunità in un momento di crisi.

Per visitare il canale YouTube della chiesa di Nostra Signora de La Paloma, cliccate qui.

https://youtu.be/47BWNlmA9cg