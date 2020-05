L’originale rubrica telefonica di Pedro per la nonna analfabeta: disegni al posto dei nomi!

Una rubrica speciale!

Oggi si parla tanto di, fenomeno diverso dall’analfabetismo in senso stretto determinato dal non aver mai assimilato le competenze di scrittura e lettura, grave problema con cui la giovane Repubblica Italiana dovette confrontarsi nell’immediato dopoguerra. Attualmente il 98,6% degli italiani è alfabetizzato, ma è quasi del 30% la quota di cittadini tra i 25 e 65 anni con limitazioni nella comprensione, lettura e calcolo.di quanto a suo tempo appreso: la causa principale di questo analfabetismo di ritorno che comportae il mondo circostante.

Non dobbiamo però dimenticare che esistono ancora gli analfabeti “veri” nell’ambito della generazione più avanti negli anni, quella che oggi purtroppo la pandemia in corso sta decimando. Al riguardo dalla Spagna arriva una simpatica storia che coniuga fantasia e affetto tra giovani ed anziani, riportata dall’Huffpost nel 2018 ma che sta di nuovo girando in rete. Il 30enne Pedro Ortega ha condiviso su Twitter alcune pagine della speciale rubrica telefonica che dall’età di 11 anni continua a curare per la nonna. Dove sta la sua originalità? Così egli la presenta nel tweet:

L’agenda telefonica di mia nonna. Un compito che ho svolto per vent’anni e che non può essere svolto da nessun altro. Perché lei non sa leggere ma capisce perfettamente i miei disegni. Ci divertiamo moltissimo ad aggiornarla.

Infatti fin da ragazzo il creativo Pedro, che ha iniziato con qualche schizzo rivelatosi subito funzionale allo scopo, annota con disegni tutti diversi i nomi delle persone con cui l’anziana è in contatto. Da queste premesse non stupisce registrare il fatto che Ortega abbia messo a frutto la sua genialità adolescenziale ed oggi lavori a Siviglia come responsabile della comunicazione di Izquierda Unida in Andalusia, federazione politica facente capo al movimento spagnolo Sinistra Unita. Quando torna a Linares dalla nonna lo aspetta il compito di aggiornare la sua preziosa agenda senza però farsi prendere dalla tentazione di fare un restiling dei disegni, perché Encarna Ales, come tutti gli anziani, di fronte al primo esperimento lo ha bloccato così:

Pedro, cos’è? Non cambiare nulla. Altrimenti non capisco. (Ibidem)

E lui, crediamo, non ha potuto far altro che obbedire rendendosi conto da buon comunicatore che quell’agenda speciale ha un unico scopo: servire alla nonna, e solo alla nonna.