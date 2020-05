Ipotizzato nesso tra Covid-19 e malattia di Kawasaki: allerta dei pediatri, ma niente panico

An alert to GPs and seen by HSJ says that in the “last three weeks, there has been an apparent rise in the number of children of all ages presenting with a multisystem inflammatory state requiring intensive care across London and also in other regions of the UK”.

It adds: “There is a growing concern that a [covid-19] related inflammatory syndrome is emerging in children in the UK, or that there may be another, as yet unidentified, infectious pathogen associated with these cases.”(HSj)

In un’allerta segnalata ai medici di base e letta dal HSJ si afferma che nelle “ultime tre settimane a Londra e in altre regioni dell’Inghilterra c’è stata un’evidente crescita del numero di bambini di ogni età che presentano uno stato infammatorio multisistemico che richiede il ricovero in terapia intensiva”. E si aggiunge: “C’è una crescente preoccupazione che si stia sviluppando una sindrome infiammatoria legata al Covid-19 nei bambini inglesi, o che ci possa essere un altro agente patogeno infettivo, ancora non identificato, associato a questi casi”.