Iniziate la vostra giornata meditando sul calore della luce divina

I primi momenti della giornata, soprattutto all’alba, possono essere un’ottima occasione per pregare. È molto più facile meditare sulla luce di Cristo e su come il suo amore dissipi l’oscurità del peccato. Quando iniziate la vostra giornata, provate a riflettere sul calore della luce di Dio che si effonde su di voi.

Ecco una preghiera per assistervi in questa riflessione, tratta dal libro del XIX secolo Mary venerated in all ages, devotions from ancient sources:

Signore Gesù, che sei il vero Sole del mondo, Sole che sorge sempre e non tramonta mai; Tu, che con i tuoi raggi che donano vita crei, nutri e rallegri tutte le cose in cielo e sulla Terra, fa’ che la tua luce sorga su di me che ora elevo la mia preghiera a Te, e che questa luce possa allontanare da me le nubi dell’errore e la notte del peccato.

Fa’ che io possa prendere questa luce come mia guida interiore, e compiere tutto il percorso della mia vita senza offenderti; possa io camminarvi incessantemente, come alla piena luce del giorno, puro e raggiante, libero da tutte le opere dell’oscurità. Amen.