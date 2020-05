Personaggi storici che hanno scoperto nella Bibbia un libro trasformatore

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

La Bibbia ha un potere che va al di là dell’impiego letterario delle parole. Lo testimoniano personaggi di tutti i secoli che hanno manifestato l’impronta che la Sacra Scrittura ha lasciato nella loro vita.

Ecco le citazioni di alcuni personaggi famosi che hanno lodato la Bibbia, che potete leggere anche nella galleria fotografica.

1 Mark Twain

Lo scrittore statunitense, famoso per opere come Le Avventure di Tom Sawyer e Le avventure di Huckleberry Finn, ha scritto: “La maggior parte della gente si preoccupa per i passi delle Scritture che non capisce, ma quelli che preoccupano me sono quelli che comprendo”.

2 Abramo Lincoln

Il 16º Presidente statunitense ha dichiarato: “Credo che la Bibbia sia il dono più bello che Dio abbia mai fatto agli uomini”, e “Sono proficuamente occupato nella lettura della Bibbia. Del contenuto totale di questo libro, ragionate su ciò che potete e accettate il resto per fede, e vivrete e morirete come uomini migliori”. Con lui è stata abolita la schiavitù negli Stati Uniti.

3 Søren Kierkegaard

Il filosofo, padre dell’esistenzialismo, ha avuto un rapporto travagliato con il cristianesimo, ma dava una grande importanza alla Bibbia e alla percezione soggettiva che ogni persona poteva avere della sua lettura: “Quando leggi la Bibbia, devi dirti costantemente: ‘Egli sta parlando a me e su di me’”.

4 Cecil B. DeMille

Il grande produttore e regista statunitense era un fan della Bibbia. Nella sua maturità continuava a celebrarla con frasi come: “Dopo più di 60 anni di lettura quasi quotidiana della Bibbia, non smetto di trovarla nuova e in meravigliosa sintonia con le necessità mutevoli di ogni giorno”. Portano la sua firma pietre miliari della storia del cinema come I Dieci Comandamenti. Già nel 1927 era uscito il film muto Il Re dei Re, in cui raccontava la vita di Gesù.