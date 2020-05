Quando la vocazione giunge inattesa

Ogni vocazione è un dono immeritato, e l’azione di Dio si fa sempre vedere nelle situazioni più inattese. Ecco tre esempi di questo.

Suor Clare Crockett

Suor Clare era nata il 14 novembre 1982 a Derry, nell’Irlanda del Nord. È entrata come candidata tra le Serve del Focolare della Madre a 18 anni.

Poco dopo ha preso i voti scegliendo il nome di suor Clare Maria della Trinità e del Cuore di Maria. Ha servito in varie fondazioni della sua comunità per 15 anni ed è morta a Playa Prieta (Ecuador) a causa del terremoto del 16 aprile 2016.

“La verità è che non avevo mai pensato di diventare suora. Migliaia di altre cose sì, ma suora mai! Vengo da una piccola città coraggiosa dell’Irlanda del Nord chiamata Derry. Per ragioni politiche c’è una grande divisione al nord tra protestanti e cattolici. Quando vivevo nel mio Paese, quel conflitto e quella discordia si potevano cogliere molto chiaramente. Ho sempre vissuto in una zona e in una famiglia prevalentemente nazionalista, lottando per un’Irlanda libera, che consisteva in una rottura radicale con la Gran Bretagna. È forse per il fatto di provenire da una famiglia e da un contesto così radicali che sono sempre stata per il ‘tutto o niente’. Anche se eravamo cattolici, non siamo mai stati molto pii. Ho ricevuto i sacramenti del Battesimo, della Comunione, della Cresima e della Confesisone, ma non ho mai capito (né mi interessava molto) cosa stessi ricevendo”.

A 16 anni ha iniziato a sperimentare un vuoto che non capiva. In quel periodo un’amica l’ha invitata ad andare in Spagna per un viaggio gratis. Clare pensava che sarebbe andata in un’isola turistica come Ibiza, ma quel viaggio si è rivelato un incontro per la Settimana Santa in un paesino spagnolo in cui non c’erano spiagge, sole né feste.

“La verità è che non so perché hanno pensato a me, visto che ero molto superficiale e scavezzacollo. Quando mi sono resa conto che si trattava di un incontro per la Settimana Santa e che sarei stata in un monastero con suore e sacerdoti, ovviamente non mi è piaciuto affatto, ma dovevo andare perché il mio nome era ormai sul biglietto aereo”.

Una volta in Spagna, al momento dell’adorazione della Croce ha sentito una chiamata speciale:

“È giunto un momento in cui tutti coloro che si trovavano in chiesa si sono messi in fila nella navata centrale per l’adorazione della croce. Vedevo che alcuni facevano la genuflessione e poi baciavano i piedi di Gesù inchiodato alla croce. Era la prima volta che vedevo una cosa simile. Mi sono messa in fila anch’io, non mossa da un impulso pio, ma semplicemente perché era quello che bisognava fare. Quando è arrivato il mio turno, mi sono inginocchiata e ho baciato i piedi di Gesù. Quell’atto semplice non è durato che una decina di secondi, baciare la croce… una cosa apparentemente normale ha avuto un impatto molto forte dentro di me. Tertulliano ha scritto che ‘nell’azione di Dio non c’è nulla che sconcerti la mente umana come la sproporzione tra la semplicità dei mezzi usati e la grandiosità degli effetti ottenuti’. Non so spiegare esattamente cosa sia accaduto, non ho visto alcun coro di angeli né colombe bianche che venivano dal tetto verso di me, ma ho avuto la certezza che il Signore fosse sulla croce per me, e insieme a quella convinzione mi ha accompagnato un vivo dolore. Quando sono tornata al mio banco avevo dentro un segno che prima non avevo. Dovevo fare qualcosa per Lui, che aveva dato la vita per me”.

Clare è poi andata alla Giornata Mondiale della Gioventù di Roma del 2000 e ha sentito che Dio la chiamava ad essere suora, ma quando è tornata nel suo Paese ha continuato a vivere come se niente fosse e ha iniziato a fare delle audizioni per diventare attrice, finché…

“Una sera, mentre stavo facendo festa con i miei amici, il Signore mi ha detto: ‘Perché continui a ferirmi?’ Ho capito che il mio modo di vivere e la mia mancanza di risposta a quello che il Signore mi stava chiedendo faceva un grande danno a me stessa e a Dio. (…) Tutto quello che pensavo mi avrebbe reso felice e libera mi legava e mi ingannava. È stato allora che ho detto a Dio: ‘Basta! La pace che ho trovato con te e nella congregazione non la trovo in nessun altro posto. Devo compiere questo passo, ora o mai più”.

E così è arrivato il giorno in cui Clare ha abbracciato la sua vocazione, che non ha abbandonato fino al momento della sua morte.