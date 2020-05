La Devozione del Primo Sabato con le Suore Francescane del Rinnovamento

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Sabato 4 aprile, ad Atlantic City (New Jersey, Stati Uniti), le Suore Francescane del Rinnovamento hanno inaugurato qualcosa di storico: nonostante le incertezze del momento, hanno usato il mondo digitale per collegarsi alla comunità e diffondere con uno streaming live la Devozione del Primo Sabato.

Fondate nel 1988 come comunità parallela ai Frati Francescani del Rinnovamento, le suore sono attive in vari apostolati. “Il nostro lavoro principale in città è tra i poveri, ma è una grande gioia per noi essere coinvolte in varie opere di evangelizzazione e guidare la gente nella preghiera, e siamo emozionate per questo primo tentativo di streaming live (la Devozione del Primo Sabato)… ci sembra un momento storico”, ha affermato suor Ann Kateri, CSR, nel suo intervento iniziale per lo streaming della Devozione del Primo Sabato.

Il defunto padre Andrew Apostoli, fondatore della comunità delle suore, riteneva la devozione fondamentale per portare la pace nel mondo. “La mancanza della Devozione del Primo Sabato è il pezzo mancante”, affermava. “La Madonna e Gesù l’hanno chiesta specificatamente, ma ben poca gente la segue. Dobbiamo fare la nostra parte e ricordare il primo sabato del mese in onore della Madonna”.

La devozione si basa sull’apparizione di Nostra Signora di Fatima a Lucia dos Santos nel 1925. “Figlia mia, guarda il mio Cuore circondato di spine, che gli uomini ingrati perforano in ogni momento con le loro blasfemie e la loro ingratitudine. Almeno tu sforzati di consolarmi. Dì loro che prometto di assistere nell’ora della morte con le grazie necessarie alla salvezza tutti coloro che per fare riparazione nei miei confronti il Primo Sabato di cinque mesi successivi si confesseranno, riceveranno la Santa Comunione, reciteranno cinque decine del Rosario e mi terranno compagnia per un quarto d’ora, meditando sui… misteri del Rosario, con l’intenzione di fare riparazione”.

Le suore, fortunatamente, sono riuscite a organizzarsi con rapidità e a prendere perfino “in prestito” (con il dovuto permesso) la connessione Internet di un palazzo adiacente. “È successo tutto all’ultimo”, ha affermato suor Ann Kateri. “È davvero un miracolo che sia andato tutto com’è andato. Siamo molto grate per aver avuto la possibilità di pregare insieme e di supplicare la potente intercessione della Nostra Beata Madre per il mondo in questo momento estremamente difficile”.

Se alcuni nella Chiesa cattolica possono essere stati lenti ad abbracciare la frontiera digitale in passato, attualmente viene usata moltissimo, con risultati senza precedenti, cosa che permetterà di portare il messaggio evangelico ben al di là delle chiese, direttamente nel cuore di milioni di persone.

La prossima Devozione del Primo Sabato si svolgerà questo sabato, 2 maggio, alle 10.00 ora della costa orientale degli Stati Uniti, e vi si potrà assistere qui.

Per conoscere meglio la Comunità delle Suore Francescane del Rinnovamento potete visitare il loro sito web.