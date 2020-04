Insieme, #tuttoVAbene: LIVE con i protagonisti della nostra Christian Music

, quest’anno in tv e non in piazza per la pandemia in corso,si dà appuntamento per un, all’insegna della comunione reciproca e dell’amicizia che unisce i vari protagonisti della serata, caratterizzata dallo slogan “Insieme tuttoVAbene”.

Sarà un concerto-testimonianza ognuno a casa sua, in programma proprio per questa sera, giovedì 30 aprile, alle ore 21; e verrà trasmesso in diretta sui canali Facebook e Youtube della band Kantiere Kairòs. Il titolo della serata riprende quello dell’ultimo singolo del gruppo cosentino, scritto proprio durante l’epidemia di Coronavirus ancora in corso, “tuttoVAbene”.

In scaletta tanti ospiti che, oltre a interpretare i loro brani, racconteranno la loro testimonianza di vita e di fede: dai gruppi The Sun, Reale e Nuovi Orizzonti Music al duo Mienmiuaif – Mia moglie ed io e a Debora Vezzani, con la speciale partecipazione di Enrico Petrillo, vedovo della serva di Dio Chiara Corbella.

In chiusura, “un momento di silenzio, ringraziamento e affidamento a Gesù Eucaristia. Perché solo insieme (a Lui) tutto va bene”.

E proprio questo aspetto vuole sottolineare il Kantiere Kairòs, che ha promosso l’evento:

Il rumore di una porta che si apre e si fa musica. Le porte che si apriranno dopo questo periodo sono un po’ come le porte dei cenacoli che prima erano chiuse su se stesse, ma poi si sono aperte su un mondo nuovo completamente diverso. Anche oggi, tra un misto di incertezza e timore nel non sapere cosa aspettarci, ci avviamo con quella gioia piena consapevoli di non essere più soli, di non combattere da soli e soprattutto di avere un compito: provare ad essere luce, con quello che si è, ora più che mai. Il cenacolo di questo nostro incontro musicale – precisa la band calabrese – è più che altro un kantiere operaio, aperto e sincero, forse un po’ improvvisato, ma sicuramente senza filtri, senza produzioni, senza intermediari, semplice come una videochiamata, ma potente come un raggio di sole. Vogliamo mettere in pratica la nostra fratellanza anche in una fratellanza musicale, in una fratellanza di sale: spezzare la nostra vita per dare senso alla condivisione, legarci gli uni agli altri attraverso voce, musica e stima, perché pur essendo in pochi, vogliamo provare a saziare chi ha fame di cose belle, chi ha fame di aria, chi ha fame di Dio.

Diretta Facebook su https://www.facebook.com/kantierekairos/

Diretta Youtube su https://www.youtube.com/channel/UCtY25j7aYjL2JrWZq515HQg

Info: 393 824 5141, info@kantierekairos.com, http://www.kantierekairos.it