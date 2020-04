I francescani del convento di Monterosso nelle Cinque Terre, aprono la clausura sul web

Patrimonio Unesco

A far da guida è il rettore, padre Renato Brenz Verca, che introduce il visitatore nella vita quotidiana del santuario, un complesso architettonico che, inserito nelle Cinque Terre, è parte del Patrimonio Unesco. Pregevoli le opere custodite all’interno della struttura, prima classificata nel 2014 tra i “Luoghi del cuore Fai”: dalla chiesa seicentesca in stile cappuccino ai capolavori artistici, come l’altare e il coro in legni, la “Crocifissione” attribuita al pittore Van Dyck o il “San Girolamo penitente” di Luca Cambiaso.

Laboratori e visite guidate

Il Convento di Monterosso ha pensato ad una serie di iniziative rivolte a tutte le età anche dopo il 1 maggio: laboratori e visite guidate per conoscere la vita di un convento, per apprendere i segreti delle erbe aromatiche o le attività di riciclo di materiali semplici. Il giorno della Festa del Lavoro l’appuntamento è per i bambini alle ore 16. Si replica anche domenica 10 maggio alle 15.00. Per tutti, invece, viene organizzata in diretta una visita guidata al Convento nelle giornate di domenica 3 e sabato 9 maggio alle 16.00.

Partecipare alle iniziative del Convento di Monterosso è gratuito, sono necessari solo una connessione internet e un dispositivo per navigare. Le iscrizioni sono a numero chiuso tramite email a conventomonterosso@gmail.com o WhatsApp al numero 347.0589689. Per info, collegarsi al sito www.conventomonterosso.it