Figlia mia, non posso dirti quando tutto questo finirà ma ti racconto quello che so già!

Figlia,, non so quando potrai rivedere i nonni e gli zii,Non lo so e fa talmente tanto male che allora ho pensato che era meglio raccontarti quello che so.

So che lunedì abbiamo attaccato quattro fogli insieme e ci abbiamo disegnato un grande prato con tanti fiori, perché è quello che sai disegnare in questo momento.

So che martedì mi hai detto “cacca water”, siamo corse in bagno e hai fatto la tua prima cacca sul water! Sembra poco ma invece è tanto!

So che mercoledì hai scoperto le formiche e ti hanno fatta ridere! Le guardavi arrampicarsi tra i fili d’erba e ridevi meravigliata alla vista di quei curiosi esserini.

So che giovedì hai annaffiato i fiori in terrazzo, uno, due, tre, dieci, venti volte. Perché annaffiare è bello, anche se non credo che i fiori la pensino così.

So che venerdì abbiamo letto insieme per almeno due ore il nuovo libro che ti abbiamo comprato e che ti è piaciuto tanto.

So che oggi è sabato e faremo la pizza insieme, tu la adori, e anche questo è motivo di gioia.

So che come noi ci sono migliaia di famiglie con bimbi come te, figlia mia, che da un po’ di settimane a questa parte hanno imparato a vivere dalla mattina alla sera, reggendosi su una routine che aiuta a non cadere in ginocchio, a tenere duro.

So che ringrazio Dio per i colori, per le piccole conquiste, per le formiche, per i fiori, per i libri e per la pizza.

Io mi sento piccola e impotente, ma al tempo stesso sento che Dio ha affidato alle famiglie, ora più che mai, il futuro del mondo. E se Dio si fida di noi, piccoli e incapaci, per crescere il futuro, è necessario che noi ci fidiamo di lui.

