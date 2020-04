“Fatima, l’ultimo mistero” il documentario spagnolo sull’azione della Vergine Maria nella storia

In occasione dell’affidamento dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria, che si terrà a Caravaggio il primo maggio 2020, la casa di produzione spagnolaoffre al pubblico italiano il film documentario Fatima, l’ultimo mistero. Presentato nelle sale cinematografiche di oltre 20 paesi e tradotto in 7 lingue, Il film ha riscosso un notevole successo di pubblico. Adesso è disponibile in streaming con sottotitoli in italiano, potete vederlo. Questo invece è il trailer originale sempre sottotitolato in italiano:

Le apparizioni di Fatima

Il film mostra gli incredibili effetti delle apparizioni di Fatima nella storia contemporanea, accompagnate dalla recita del Rosario e dalla consacrazione alla Vergine del popolo cristiano, che a Maria si affida con fiducia filiale.

La lettura cristiana della storia riconosce nel suo svolgersi il disegno della Provvidenza, sempre pronta a trarre il Bene dal Male, la santità dal peccato, e a fare di un percorso accidentato e apparentemente privo di senso un cammino luminoso e imperscrutabile che conduce alla salvezza e alla eterna beatitudine.

Anche il tempo che viviamo, così denso di paure, di insidie sconosciute e di pesanti incertezze sul futuro, visto con gli occhi di Maria, e sotto la sua guida, ritrova la pienezza della fecondità della Grazia. Ogni flagello, compresa l’attuale pandemia, che ha mietuto numerose vittime in tutto il mondo, privandolo della libertà oltre che delle sue certezze materiali consolidate, può essere vinta lasciandoci accompagnare dalla Madonna di Fatima, attraverso la preghiera e le opere, nella costruzione di un mondo nuovo.

Affidarsi a Maria!

Maria ci ricorda che ogni flagello, da ultimo il coronavirus, è segno di un male più profondo, il peccato, che sfigura il volto e l’anima delle persone e delle nazioni, dal quale ci si può liberare tornando con cuore puro e sincero alla fede dei nostri padri. Benedetto XVI ha affermato che la missione di Fatima non si è ancora esaurita, e che la Madonna Pellegrina ci accompagnerà nel suo cammino lasciando le sue orme in tutti gli eventi della storia, fino al trionfo del suo Cuore Immacolato. Questo film ci mostra in modo inequivocabile la strada percorsa con noi da Maria, dalla Cova de Iria fino ad oggi, e ci invita ad accogliere con fiducia i Suoi insegnamenti materni, attraverso i quali, vinta ogni umana paura, riconosceremo negli avvenimenti che ci attendono il compimento delle profezie di Fatima e della speranza cristiana.