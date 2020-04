“Buongiorno a Maria”: dal 1 maggio si chiederà ogni giorno l’intercessione della Madonna di Pompei

Da venerdì 1° maggio, pur senza la partecipazione del popolo, torna il “Buongiorno a Maria”, la preghiera recitata nei mesi di maggio e ottobre per affidare il nuovo giorno che inizia alla Madonna di Pompei.

Dal lunedì al sabato, alle 6.30, nel Santuario mariano si pregherà sull’esempio del Beato Bartolo Longo, che affermava che la preghiera fosse l’unica forza per rivolgersi a Dio e restare nella sua orbita.

Wikipedia | Domena publiczna Il beato Bartolo Longo.

Il rito sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale “Pontificio Santuario di Pompei”.

“Maria nel cammino di santità del cristiano”

Il tema scelto per il “Buongiorno a Maria” di quest’anno è “Maria nel cammino di santità del cristiano” che metterà in luce l’intima connessione del cammino di santità della Vergine Maria con il cammino di ogni cristiano, che nella santità scopre la sua vocazione fondamentale e il vero grande destino della sua vita.

“Segno di salvezza e di speranza”

Il 1° maggio la preghiera alla Vergine sarà guidata dall’Arcivescovo-Prelato, Mons. Tommaso Caputo, che, all’inizio del mese a Lei dedicato, affiderà a Maria “l’intero Paese, come segno di salvezza e di speranza”, in comunione con il momento di preghiera che la stessa sera il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presiederà nella Basilica di Santa Maria del Fonte, presso Caravaggio, nella martoriata provincia di Bergamo.

Public Domain La basilica mariana di Caravaggio.

La guida sempre presente della Madre del Signore

«Il “Buongiorno a Maria” – come ha detto il Rettore del Santuario, monsignor Pasquale Mocerino – sarà un’occasione preziosa per rinnovare la nostra fiducia in Dio e godere dell’intercessione della Vergine del Rosario di Pompei».

«È vero – prosegue il Rettore – non avremo la straripante presenza dei devoti che affollava il Santuario nelle passate edizioni, ma la Madre del Signore guiderà la nostra preghiera come fece all’inizio della Chiesa, nel cenacolo di Gerusalemme, tenendo uniti gli impauriti e incerti discepoli del suo figlio Gesù».