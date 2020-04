Signore, resta con me

“Resta con me”. Lo ripeto a Dio ogni giorno. A Gesù in questi giorni di Pasqua. Di restare con me. Di rimanere nella mia anima.

Mi spaventano la solitudine e il senso di vuoto. Non voglio rimanere solo. Come quando da bambino supplicavo mia madre di non andarsene dalla mia stanza. Un po’ di più. Solo un altro po’.

È il desiderio che l’amore non si raffreddi, non muoia. Il desiderio di invecchiare accanto alla persona amata. Il desiderio che la vita non cambi tanto.

Spesso nella mia vita ho sentito ardere il cuore. Sono stati momenti di Dio. Incontri che hanno cambiato la mia vita per sempre.

Il mio cuore ardeva con forza. Un fuoco dentro mi faceva desiderare che quel momento non finisse.

Poi è passato. Il tempo è passato e il fuoco anche. Ma il ricordo è rimasto inciso nella mia anima per sempre. Quel falò a cui torno nel cuore per rendere grazie commosso.

Un fuoco che torna ad ardere dalle braci di tanto in tanto, in momenti puntuali in cui il cielo e la terra si uniscono nella mia anima e tutto ricomincia.

E nasce un fuoco nuovo, una speranza rinnovata, una gioia profonda che non mi invento. Un dono di Dio che consola le mie paure. Che pone fine alla mia amarezza e tinge tutto di una luce vespertina piena di pace.

Voglio che l’abbraccio di Gesù, di Maria, nella mia anima sia eterno. Voglio che quel fuoco non si perda nell’oblio. Che Gesù resti con me in quell’ora difficile che vivo. In questo isolamento. In questa pandemia.

Che Gesù resti nella mia vita, soprattutto in quella di quanti soffrono di più negli ospedali, che passi tra loro ogni notte accarezzando le loro ferite, aiutandoli a respirare, a vivere con pace questo momento tanto duro.

Che Gesù resti con la mia famiglia quando emergono lo stress, la stanchezza, l’angoscia. Quando non tutto è facile come pensavamo all’inizio. Quando le forze si indeboliscono e tutto sembra crollare, anche quello che sembrava più solido.

Che Gesù resti nella mia anima e mi renda testimone, causa di gioia per gli altri. Che resti nella mia chiesa domestica, nella mia casa santificata dalla sua presenza.

Che resti nelle mie paure e nelle mie tristezze. Che resti e abiti in me, e trasformi la mia amarezza in sorrisi.