La fatica e l’ansia dell’isolamento vi stanno esaurendo?

Jennifer Madere, psicoterapeuta nel Texas (Stati Uniti), è specializzata nel trattamento di pazienti che hanno subìto qualche tipo di trauma. “In questo momento”, dice, “stiamo tutti vivendo dei traumi”.

In questo periodo di distanziamento sociale e interazione umana a tu per tu limitata, ha seguito le persone solo attraverso sessioni online.

“Tutti provano la stessa ansia tutti i giorni”, ha affermato, “e quindi all’inizio si sono sentiti normali, condividendo gli stessi sentimenti di tutti, cosa che apporta qualche consolazione”.

L’effetto consolazione, però, è ormai probabilmente passato, e “ora si è instaurato il fattore fatica”.

Come affrontare questa situazione, considerata la “nuova normalità”? La Madere, attuale presidentessa della Catholic Psychotherapy Association, offre alcuni consigli.

1 Accettazione radicale

È una delle capacità più fondamentali che molti psicologi insegnano nella Terapia Comportamentale Dialettica (TCD). La TCD è essenziale per qualsiasi persona abbia vissuto il cambiamento nello stile di vita che ha sperimentato il mondo. “Le persone devono trovare un’àncora nella normalità”, ha dichiarato l’esperta. “Non che questo sia normale. Non sembra normale e non deve sembrarlo, ma siamo chiamati da Dio a questo”. Per i cattolici, quest’àncora è legata alla spiritualità di ciascuno. “Una persona devota a Maria potrebbe vedere tutto questo come il decreto radicale della Santissima Madre, e allo stesso modo dire di sì alla volontà di Dio in un oceano sconosciuto”. Per i cattolici, l’“accettazione radicale” può anche essere collegata a una promessa di maggior fiducia attraverso la preghiera. Ciò può implicare l’impegno per una Messa dal vivo o uno studio biblico offerto online da un parrocchia.

2 Identificare aree fondamentali nella propria vita

Elencate le vostre nuove priorità: hobby, preghiera, rapporti specifici, miglioramento della salute fisica o qualsiasi altra opzione. Cercate un modo per stabilire mete per raggiungere degli obiettivi in questi settori.

3 Permettersi di soffrire

Lauree, matrimoni, anniversari e molti altri eventi importanti sono stati cancellati o quantomeno rimandati. La scuola è finita prematuramente per molti studenti, e intere stagioni sportive sono state cancellate. I cattolici non possono assistere alla Messa e ricevere l’Eucaristia. Tutto questo influisce sui nostri sentimenti. “Provare il senso di perdita di qualcosa mostra quanto sia importante per noi”, ha detto la Madere. “Se ci permettiamo di sintonizzare questo sentimento, può essere un’affermazione di questa importanza. Esternate l’amore nei confronti di Dio, della Messa, della comunità o di qualsiasi altra cosa che sentiamo come una perdita”.

4 Riconoscere ed evitare i pensieri negativi

La Madere ha osservato che esiste una tendenza umana alla polarizzazione. Nel linguaggio psicologico si può manifestare in distorsioni cognitive – pensare che sia tutto o niente, bianco o nero, successo o fallimento, buono o cattivo. “Le persone tendono alla negatività. Siatene consapevoli. Provate a determinare se quello che state pensando è vero al 100%. Come stiamo rispondendo? È così che dovremmo rispondere?”