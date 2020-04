I matrimoni combinati (dal Cielo) sono quelli che funzionano!

Di Giorgio e Valentina

Non avremmo mai pensato che un giorno avremmo dovuto confessare la verità sul nostro matrimonio…si sa anche nelle migliori famiglie ci sono gli scheletri negli armadi vabbé… ma ormai non possiamo più tacere e far finta di nient. Ebbene sì, facciamo finalmente outing : il nostro è un matrimonio combinato!

Avete presente le belle storie/favole che si raccontano nei film romantici…sì, quelli dove l’erede al trono deve sposarsi entro il compimento del 21esimo compleanno con una donna di sangue reale altrimenti….addio corona? Esattamente !

Ma veniamo al dunque: spesso si vede l’opera di convincimento della Regina Madre nei confronti del proprio figlio affinché quest’ultimo si sposi con la principessa che gli è stata predestinata fin da quando è nato, ed è un continuo elogio delle doti e virtù della promessa sposa. Non passi inosservato il conforto e il sostegno del Re Padre che racconta al principe di come il proprio matrimonio sia stato un buon matrimonio benché combinato anch’esso. E guarda caso in queste storie c’è sempre il parente reale che aspira al trono e congegna inganni e sotterfugi di vario tipo per costringere il principe a sposare la propria figlia e non quella scelta dai Reali genitori.

Qualcuno che ci conosce bene si starà chiedendo di che tipo di stupefacenti abbiamo fatto uso in questa settimana…..forse gli amici si staranno già allarmando chiedendosi da quanti giorni siamo chiusi in casa e non abbiamo fatto il ricambio dell’aria…ma, se avete la pazienza di continuare la lettura, scoprirete che nella storia basta cambiare i nomi e oplà !….il gioco è fatto.

Dunque i due giovani promessi sposi che manco si conoscono è lampante che siamo noi due, o meglio, vista la gioventù avanzata, eravamo noi !

La Regina Madre è la Madonna che ci ha aiutato nel cammino di conoscenza reciproca e fidanzamento (non che ora sia in panchina come riserva)……come ci ha aiutato? Donandoci una vista capace di far risaltare le doti dell’altro preservandone la virtù. E ci ha fatto intuire che l’altro/a era pensata fin dall’eternità per me….sì solo per me !!!

Nel frattempo non passi inosservato il sostegno e il conforto del Re Padre che è DIO PADRE, il quale ci ha raccontato che il suo matrimonio con l’umanità in Gesù è stato un matrimonio combinato , ma ben riuscito ! E ci ha chiesto di realizzarlo nelle nostre vite, di essere suoi ambasciatori attraverso la nostra testimonianza al mondo di un amore fedele, incondizionato, fecondo, indissolubile ed esclusivo.

Ci saranno già i soliti che stanno facendo la scommessa su chi sia il parente reale invidioso…..ma è il Diavolo, il quale vuole usurpare il trono del Re legittimo. Ed i suoi inganni e sotterfugi sono la mentalità di questo mondo….ma cosa ti sposi a fare ? Sei troppo giovane ….sei senza un lavoro (Valentina aveva appena perso il lavoro quando decidemmo di sposarci)….la convivenza è la stessa cosa….non penserete di avere figli, ve la dovete godere fin che potete…..ecc…

E vissero…..no, no, anzi e viviamo felici e contenti del nostro matrimonio combinato dal Cielo !!!

Coraggio sposi e fidanzati, che il bello deve ancora venire.

