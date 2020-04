Coronavirus, infermiere ‘ateo’: non ce la faccio più, se c’è un Dio intervenga!

Il sacerdote Gerardo Rodríguez, 48 anni, opera tra i padiglioni, le sale d’attesa e tutti gli angoli dell’ospedale Spallanzani di Roma.

Il suo lavoro come cappellano consiste nell’accompagnare medici, infermieri e volontari che affrontano turni di più di 10 ore senza sosta, in una situazione di stress altissimo che dura ormai da settimane per via dell’emergenza coronavirus. È una vera e propria “pentola a pressione” a livello emotivo, fisico e spirituale.

“In quest’epoca di pandemia, il personale ha bisogno di un sostegno maggiore. È stanco, fa orari interminabili, va a casa con la sensazione che il lavoro non finisca ed è preoccupato all’idea di potersi contagiare”.

“E allora bisogna dare una parola di conforto: ‘Come stai?’, ‘Stai lavorando bene’, ‘Come ti senti oggi?’ Sono i miei colleghi della vita quotidiana. Il malato va e viene, il personale resta”.

Un miracolo di Pasqua

“Il giorno di Pasqua sono passato per i reparti per distribuire la Comunione ai pazienti, agli infermieri, ai medici, a chi si trovava lì, e c’era uno degli infermieri che non è credente. Mi ha fermato – non lo fa mai –, e in un punto più riservato mi ha chiesto se poteva dirmi qualcosa: ‘Certo, con piacere’, ho risposto.

L’infermiere mi ha detto: ‘Le ho già detto una volta che non credo in Dio, ma in questo momento ho una sensazione molto strana, vedo che questa cosa (il virus) non può essere risolta solo dall’essere umano’.

‘Se c’è qualcosa, questo qualcosa dovrà intervenire perché non ce la facciamo più, io non ce la faccio più. In qualche modo invidio la fede di molte persone, perché le sostiene’.

Allora l’ho guardato negli occhi e ho detto: ‘L’importante è che Dio crede in te, porta questo nel cuore’. E quando gli ho detto questo mi ha guardato intensamente e si è messo a piangere.

‘Come?’, ha chiesto l’infermiere. ‘Sì, il mio Dio crede in te’. Quell’uomo mi ha risposto: ‘Sono confuso, sono turbato’. ‘Bene, santo turbamento’, gli ho risposto”.