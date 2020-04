“Una benedizione!”: la bambina nata su una volante della polizia durante la quarantena

La pandemia del Covid-19 continuerà a suscitare dolore e incertezza, ma nell’oscurità c’è anche spazio per la luce, come si è visto di recente nella località boliviana di Cochabamba nel bel mezzo della quarantena.

Secondo quanto riferisce El Deber, venerdì 17 aprile, durante la distribuzione dei bonus previsti dal Governo per far fronte alla crisi sanitaria, vari passant hanno visto una donna a terra in preda ai dolori del parto.

Sono subito accorsi dei poliziotti, che capendo quanto stava accadendo hanno deciso di portare la donna all’ospedale più vicino. Era però troppo tardi, e la bambina è nata sulla volante.

Estimados amigos de Twitter, conozcan la historia del nacimiento de una bebé en nuestras patrullas.

👇👇👇👇👇https://t.co/aVLtDPgshO pic.twitter.com/Kp18rytFyF — POLICIA BOLIVIANA (@Pol_Boliviana) April 17, 2020

L’accaduto ha toccato il cuore dei poliziotti, e il Comando dipartimentale ha perfino disposto la consegna di pannolini, cibo, vestiario e altri oggetti di prima necessità, come riferiscono le reti della Polizia boliviana.

“La Polizia è sempre al servizio della sua gente, e l’arrivo di una bambina è per noi una bendizione”, ha affermato il comandante del dipartimento di Cochabamba, Franz Sellis, in alcun dichiarazioni raccolta da El Deber.

“Porterò sempre nel cuore questo giorno”, ha confessato il poliziotto che ha assistito al parto.

La madre 18enne della neonata si è mostrata grata e felice per la nascita della figlia. “Voglio che la battezzi il poliziotto che mi ha aiutata”, ha detto, riferendosi al desiderio che questi possa essere padrino di Battesimo della piccola.

Finora a Cochabamba le persone contagiate dal Covid-19 sono più di 400, e i morti una trentina.