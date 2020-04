La reazione toccante di un vedovo quando riceve un regalo dallo staff della casa di riposo in cui vive

Ken Bembow è un anziano che vive in una casa di riposo e va ogni sera a dormire tenendo tra le mani la fotografia della moglie Aida, morta 9 mesi fa. Kia Tobin, che si prende cura di lui alla Thistleton Lodge di Lancaster, in Inghilterra, temeva però che il 94enne potesse farsi male con il vetro della cornice, e ha quindi deciso di offrirgli una soluzione più sicura.

La Tobin, che ha appena 17 anni, ha fatto stampare la fotografia su un cuscino perché il veterano del D-Day possa stringerlo a sé, e quando glielo ha regalato lo ha fatto scoppiare in lacrime – come la maggior parte della gente che ha assistito alla consegna del dono.

Il video è una prova dell’amore che i coniugi Bembow hanno condiviso nei 71 anni del loro matrimonio, e anche un bellissimo esempio di una ragazza che va ben oltre i suoi doveri assistenziali.

In un’intervista rilasciata a Good Morning Britain, Kia Tobin ha detto che si è trasferita nella casa di riposo durante la pandemia del coronavirus per assicurarsi che i residenti potessero continuare ad essere assistiti in tutta sicurezza.

Prima di trasferirsi nella struttura la ragazza, che vive con i nonni, ha predisposto tutto il necessario perché i due anziani potessero avere ciò di cui avevano bisogno per superare la quarantena.

Vale la pena di guardare questo splendido video e l’intervista fino alla fine!

https://youtu.be/8ISkk3mqAyk