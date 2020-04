Adolescenza: crisi del figlio o della famiglia?

Di Marco Scarmagnani

C ’era una volta la famiglia messa in subbuglio dai moti trasgressivi dei figli adolescenti. In genere il primo; con la regola sistemica quasi sempre confermata che quando il primo era un adolescente piuttosto lineare, i minori in subordine sarebbero stati difficili “con gli interessi”.

Bei tempi. Ora abbiamo a che fare con atteggiamenti adolescenziali che iniziano precocemente – i preadolescenti, a cavallo tra gli ultimi anni della scuola elementare e la prima media – e i giovani adulti, con comportamenti adolescenziali – e qui non c’è limite di età.

Ho un figlio di 23 anni – scrive Laura – il secondo, che – a parte il lavoro, lo sport (gioca a tennis) e qualche uscita con gli amici – se ne sta sul divano. L’anno scorso ha interrotto gli studi anche se era quasi a metà… pazienza. C’è un fratello primogenito molto bravo, sarà forse questo? Il problema è che in casa il clima è pesantissimo e lui ha cominciato a rispondermi in malo modo. D’altra parte non vuole farsi aiutare. Spesso noi genitori litighiamo su come comportarci con lui.