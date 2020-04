I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Care donne, lettrici di For Her,

Come state? Cosa state leggendo di bello durante questa quarantena? Io praticamente nulla di quello che avrei voluto. Sono settimane che desidero tuffarmi nelle pagine di “Ricominciamo da «per sempre»” di don Ricardo Reyes Castillo – ve lo avevamo proposto anche in questa rubrica – e invece sono ferma sempre al primo capitolo. Non posso dire però di aver abbandonato la lettura, diciamo che sono momentaneamente concentrata su altro: favole. Sempre favole, in tutte le salse. 🙂

O per dirla con Bubba di Forrest Gump: favole arrosto, bollite, grigliate al forno, saltate, c’e lo spiedino di favole… 😀

Mia figlia Linda Maria sceglie il libro ed io comincio da principio cantando: “A mille ce n’è nel mio cuore di fiabe da narrar…”. Ve le ricordate? Sono le mitiche fiabe sonore! Io e i miei fratelli avevamo i fascicoli con il disco, si compravano in edicola mi pare. E così siamo cresciuti con “Il pesciolino d’oro”, “Pelle d’asino”, “I musicanti di Brema”…

Lo scorso Natale i miei figli le hanno ricevute in regalo dagli zii: quattro libroni bellissimi con otto cd, editi dalla Fabbri Editori. Ve li sta-consiglio! Ed ora chiudo la rubrica non richiesta “libri per l’infanzia e dove trovarli” e torno ai 5 titoli che vi presentiamo questa settimana. Trovate tutto nella galleria fotografica 😉

Vi anticipo solo che il primo è di don Fabio Rosini, e ho detto tutto. Accattatavillo! Passo e chiudo 😛