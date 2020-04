La pandemia di Jon Bon Jovi: lavando piatti come un impiegato qualsiasi

In questi giorni ci sono degli eroi indiscutibili: i membri del personale sanitario. Più che lodevole è anche il lavoro dei farmacisti, degli impiegati dei supermercati, del personale addetto alle pulizie e di tutte quelle persone che con il loro lavoro continuano a far sì che, pur dentro l’anormalità, la nostra vita possa scorrere nel modo più normale e tranquillo possibile.

Tutti gli altri contribuiscono come possono perché in queste settimane nessuno resti indietro, apportando quello che hanno o che sanno, ed è quello che stanno facendo anche molte stelle del panorama internazionale.

Jim Forest-CC

Una di queste è Jon Bon Jovi, cantante del gruppo rock Bon Jovi, che possiede tre ristoranti solidali nel New Jersey in cui pagare è opzionale. Nei locali Soul Kitchen, i commensali, se non possono pagare, possono lavare i piatti o collaborare con un lavoro solidale. A causa dell’emergenza coronavirus, lo stesso Bon Jovi in questi giorni ha lavato i piatti in uno di questi locali, che restano aperti permettendo a molte persone di poter usufruire di un pasto al giorno.

Qualche giorno fa, l’artista è anche diventato professore di musica per una lezione online a un gruppo di bambini di una scuola della Florida. Chitarra acustica in mano, ha spiegato loro come comporre una canzone in questo periodo in cui non possono uscire di casa.

Il famoso artista ha partecipato alla lezione su invito di un docente della scuola. Bon Jovi aveva chiesto ai suoi fans aiuto per comporre una canzone sulla pandemia, intitolata Do what you can (Fai quello che puoi). Il docente ha subito scritto all’équipe del musicista per spiegare che faceva quello che poteva facendo lezione ai suoi allievi in questa situazione difficile.

Bon Jovi ha risposto partecipando alla lezione in un momento pieno di tenerezza, creando delle melodie per accompagnare i testi scritti da alcuni bambini.