Dio mi chiedeva di fidarmi di Lui come un neonato tra le braccia della mamma

Dio ci chiede dicome un neonato tra le braccia della propria madre.Viene maneggiato, nutrito, cullato. Se poi è ascoltato nel suo pianto, è il top. Dio ci dà la vita e ci dice che si prenderà cura di noi: parimenti a qualsiasi genitore giudizioso,ascoltando molto i nostri bisogni,, e fornendoci tutti gli strumenti per fare da soli. Fare da soli significa cheCi è accanto, ma non interviene:Aspetta solo che ci fidiamo di Lui come neonati, ma ci osserva crescere rispettandoci.

Desideravo una famiglia. La mia di provenienza si era sgretolata, mi pareva il massimo poterne avere una mia. E ho chiesto. Una, due, tre volte. E per tutte e tre le volte il tentativo è andato in fumo con mio sommo dispiacere. Quando accadeva mi arrabbiavo pure con Lui: “Che fai? Fai piovere sul bagnato?”. Poi mi sono detta che basta, sarei stata tutta la vita da sola. E tante grazie. Non ho smesso di credere né di chiedere, ma me ne sono fatta una ragione. Mi sono fidata. Evidentemente la vita della famiglia non era nei Suoi piani.

Evidentemente mi sbagliavo.

Evidentemente Lui si è fidato di me e io di Lui.

Chiedi e ti sarà dato.

(L’autrice, ostetrica di professione, è moglie e mamma di sei figli, Ndr)

