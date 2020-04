Cosa sta chiudendo la porta della nostra fede?

Nella seconda Domenica di Pasqua si medita il Vangelo di San Giovanni (20, 19-31). L’autore, che era anche discepolo, narra che si trovavano a porte chiuse per paura dei giudei.

È stato in questo scenario che Gesù si è mostrato al gruppo, portando con sé la pace che ha rallegrato il cuore di tutti e inviando i discepoli in missione dicendo:

“Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati, saranno perdonati; a chi li riterrete, saranno ritenuti” (vv. 22-23).

Questa apparizione di Gesù è come un’iniezione di incoraggiamento in quel gruppo che sicuramente non aveva ancora capito del tutto gli eventi degli ultimi giorni.

Tommaso, uno degli apostoli, non era lì. Non ha creduto a quello che gli hanno riferito i compagni e ha detto:

“Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò” (v. 25).

L’atteggiamento di Tommaso ci mostra che credere non è semplice. Alla fin fine, ha visto quello che avevano fatto a Gesù. Come credere quindi che fosse vivo?

Spesso anche noi agiamo così, chiediamo una prova, un segno per poter credere.

Per Tommaso la risposta di Gesù è giunta in una situazione simile. I discepoli erano nuovamente riuniti a porte chiuse. Mettendosi in mezzo a loro, ha detto a Tommaso di verificare che era vivo.

Può essere che in questi giorni in cui siamo chiusi in casa a causa della pandemia pensiamo che Dio sia distante, assente, ma non è così. Egli è in mezzo a noi e vuole donarci la sua pace. Per questo vuole che crediamo. Non rimaniamo chiusi nella nostra paura, nelle nostre incertezze, nelle nostre insicurezze.

Rinnoviamo la nostra fede. Gesù ci dice ora quello che ha detto a Tommaso: “Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!” (v. 29).