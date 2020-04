Con “The prayer” raccolti 128 milioni di dollari per combattere il coronavirus

One World: Together at Home, il macrofestival online organizzato da Lady Gaga, ha raccolto quasi 128 milioni di dollari per la lotta al coronavirus.

Per circa otto ore, artisti e personalità di fama mondiale hanno partecipato a questo recital destinato a raccogliere denaro per il Fondo di Risposta al Covid-19 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e organizzato anche per ringraziare per l’operato dei professionisti sanitari che stanno sacrificando la propria vita per salvare quella altrui.

Da Juanes passando per Paul McCartney, Stevie Wonder, Michael Bublé, i Rolling Stones, Annie Lennox o Taylor Swift fino a Jennifer Lopez, Luis Fonsi o Alicia Keys, quasi un centinaio di artisti e volti noti dello spettacolo ha offerto intrattenimento gratuito da casa propria per questa buona causa.

Il “piatto forte” del macroconcerto è arrivato alla fine, con una splendida canzone composta per Andrea Bocelli e Celine Dion, The prayer. “Donaci la fede e saremo in salvo, quella fede che hai acceso in noi sento che ci salverà”, dice il testo della canzone-preghiera interpretata da Bocelli e dalla Dion insieme a John Legend e Lady Gaga. Ha accompagnato tutti loro al pianoforte il famoso pianista cinese Lang.

I quattro hanno intonato The Prayer in inglese e in italiano, creando un’atmosfera di profonda emozione. È difficile ascoltare questa interpretazione senza farsi venire la pelle d’oca.

Il brano è stato composto per la colonna sonora originale del film animato Quest for Camelot nel 1998. Originariamente è stato interpretato in italiano da Bocelli e in inglese da Celine Dion. In seguito i due l’hanno interpretata insieme e l’hanno inclusa nei rispettivi album, These are special times della Dion e Sogno di Bocelli. L’hanno eseguita anche durante la cerimonia degli Oscar e dei Grammy nel 1999, e poi ancora in un concerto a Portofino e nel recital che Bocelli ha offerto nel 2011 a Central Park a New York.