Quanti Papi ha conosciuto la regina Elisabetta II?

L’ultima stretta di mano tra un Papa e la regina d’Inghilterra Elisabetta II è avvenuta il 3 aprile 2014, quando Papa Francesco l’ha ricevuta in Vaticano per una conversazione privata durata una ventina di minuti.

Oggi, 21 aprile, la regina non festeggerà il suo 94° compleanno in alcun modo speciale, e ha chiesto che non avessero luogo i tradizionali colpi di cannone per commemorare l’evento.

La sovrana più longeva d’Europa ritiene che festeggiare in questo momento non sarebbe appropriato a causa della crisi provocata dalla diffusione del coronavirus. Il Regno Unito ha registrato finora più di 14.000 morti, il quinto numero più alto di vittime mortali in un Paese per il Covid-19.

In passato Elisabetta II aveva anche incontrato Papa Benedetto XVI, il 16 settembre 2010, durante il viaggio del Pontefice nel Regno Unito. In Vaticano, la sovrana era già stata insieme al marito, il principe consorte Filippo di Edimburgo, il 17 ottobre 2000, quando aveva parlato con Giovanni Paolo I per più di venti minuti.

In precedenza c’erano stati altri due incontri con Papa Wojtyła: nel 1980, sempre in Vaticano e durante un viaggio del Papa a Londra. La sovrana era stata ricevuta anche da Papa Giovanni XXIII nel 1961.

STEFANO RELLANDINI | AFP

L’importanza di questi incontri risiede nel ruolo della sovrana inglese, che è il leader istituzionale – non spirituale – della Chiesa anglicana.

DAN KITWOOD | AFP

L’ultimo dono della regina a un Pontefice è stato una grande cesta con prodotti commestibili provenienti da varie parti del Regno Unito. Con il suo caratteristico humor britannico, Elisabetta II ha detto a Francesco che quei prodotti erano solo per lui e non doveva darli a nessun altro.

Elisabetta II ha incontrato anche Papa Pio XII nel 1951, un anno prima di diventare regina. Nella vita ha visitato il Vaticano quattro volte.