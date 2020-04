La pandemia ha elevato il vostro livello di ansia? Recitate questa preghiera!

La pandemia di coronavirus ha portato incertezza a tutti. La paura di contrarre la malattia e la preoccupazione per i familiari, con il collasso degli ospedali e la crisi finanziaria (che provoca già conseguenze come la disoccupazione), ci rendono sempre più ansiosi.

Come sappiamo bene, la preghiera e la fiducia nel Signore sono armi potenti in questi momenti di incertezza.

Pensando a questo, padre Reginaldo Manzotti ha composto una preghiera che suggerisce di includere tra quelle che recitiamo quotidianamente.

Recitatela con fede.

Preghiera contro l’ansia

Signore Gesù delle Sante Piaghe,

hai detto “Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò”.

Sono qui, Signore, ho bisogno di Te.

Mi abbandono fiducioso tra le Tue braccia

e Ti offro tutte le mie preoccupazioni.

Divino Pastore, prenditi cura di me e di tutto il Tuo gregge,

togli a ciascuno l’ansia,

Aiutaci, Signore, a rimanere concentrati su ciò che è positivo.

Calma il nostro cuore,

cura i nostri traumi,

illumina le nostre azioni,

ispira i nostri sentimenti,

riempici di forza e pazienza.

Signore, per le Tue Sante Piaghe liberaci dall’angoscia,

concedici la grazia della serenità fiduciosa

e donaci la Tua pace. Amen.