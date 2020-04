La Vergine Maria va incontro agli Argentini chiusi per la quarantena

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

A Catamarca, dove prima della pandemia si attendevano migliaia di persone per celebrare il 400° anniversario della sua scoperta, la Virgen del Buen Valle è uscita per percorrere le strade. A Buenos Aires, un’immagine molto speciale di Nostra Signora di Luján ha sorvolato la città e la zona metropolitana.

Ecco cos’è accaduto:

La rigida quarantena in Argentina ha promosso la creatività per non perdere il polso della vita cristiana dai vari templi che sono le chiese domestiche: ritiri digitali, Messe e meditazioni a distanza trasmesse dal vivo, organizzazioni comunitarie per comprare cibo per chi risente maggiormente degli effetti della quarantena e anche, non poteva certo mancare nella vita quotidiana del cristiano, la religiosità popolare dei santuari.

A Catamarca

A San Fernando del Valle, la Virgen del Valle brillava da venerdì nel suo nuovo manto giubilare, realizzato per i suoi 400 anni, ricamato dalle Domenicane in rappresentanza di tutti i consacrati

della provincia.

La celebrazione dell’anniversario di incoronazione pontificia non ha potuto essere come quella di tutti gli anni. Nel santuario non c’era che una manciata di autorità, tra cui il governatore provinciale. I fazzoletti si sono levati dalle case, e visto che salutare la Vergine in casa sua era impossibile, Nuestra Señora del Valle è stata posta su un veicolo e ha iniziato un pellegrinaggio per i quartieri della città. La domenica ha girato per le strade della capitale.

“Non dimentichiamo mai quello che abbiamo compreso e imparato in questa dura scuola del dolore: l’isolamento, la solitudine, l’abbandono e la morte, e il grande sacrificio e la dedizione di medici, infermieri, poliziotti, volontari ecc. non siano vani, ma la società e le sue autorità sappiano riaggiustare una scala di valori che ci permetta di costruire un’umanità più giusta, fraterna, inclusiva, autentica, onesta, religiosa e veramente libera”, ha proclamato all’inizio del settenario il vescovo, monsignor Luis Urbanc.