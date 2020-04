Emmanuel Macron sentirà Papa Francesco al telefono oggi pomeriggio

L’Eliseo ha annunciato nel pomeriggio di ieri che Emmanuel Macron e Papa Francesco si sentiranno per telefono oggi, martedì 21 aprile, alle 16. Un appuntamento nel corso del quale l’epidemia di Covid-19, così come pure il ruolo delle religioni nel corso della ripresa dalla quarantena, dovranno certamente essere toccati. A fine marzo, durante una videoconferenza con i rappresentanti dei culti in Francia, Emmanuel Macron li aveva sollecitati a riflettere sul “dopo-quarantena”, su come i francesi potessero riprendere a “fare società”, a dare del senso alle settimane trascorse.

A seguito di quest’appello, alle 17 di oggi il Presidente della Repubblica parteciperà a un’audioconferenza con i rappresentanti dei culti e delle associazioni laiche cui parteciperà anche Christophe Castaner. Un dialogo che dovrebbe portare alla ripresa progressiva delle attività di culto, in Francia, a partire dall’11 maggio.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]