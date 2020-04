Messa interrotta dai carabinieri: 680 euro di multa al prete (VIDEO)

Ha suscitato clamore la notizia dell’interruzione della Messa nella chiesa parrocchiale di Gallignano (Cremona), domenica 19 aprile, ad opera dei carabinieri. Al suo interno, infatti, erano presenti numerosi fedeli (Cremona Oggi, 20 aprile).

Multe salate

La celebrazione si stava svolgendo in diretta Facebook, e tra i presenti c’erano anche parenti di vittime del Covid-19. La voce ha fatto il giro del paese in breve tempo e le forze dell’ordine sono intervenute, mentre il sacerdote, Don Lino Viola, nonostante l’insistenza degli uomini dell’Arma, ha continuato la celebrazione, non invitando i partecipanti ad uscire.

Ora a ciascuno dei fedeli in chiesa domenica, e al parroco in primis, è stata comminata una multa (Avvenire, 20 aprile). Che ammonta a 280 euro ai presenti e a 680 euro al parroco.

La versione del parroco

Il Corriere dei Sera (20 aprile) ha pubblicato le dichiarazioni del parroco: «In tutto eravamo in 13, me compreso», qualcuno in più dei consentiti nell’emergenza sanitaria per evitare assembramenti. «Le sei persone in più che sono entrate – ha provato a giustificarsi il prete – lo hanno fatto mentre mi stavo cambiando in sagrestia. Erano una famiglia che ricordava alcuni defunti in quella messa più una signora che aveva perso un parente per coronavirus due giorni prima. Non era umano farli uscire».

I fedeli, continua il parroco, erano a distanza di 4 metri l’uno dall’altro, 12 persone in 300 mq di superficie della chiesa, che può contenere 150 persone. E tutti con mascherina.

La posizione della diocesi

Con un comunicato infatti la diocesi «non può non sottolineare con dispiacere che il comportamento del parroco è in contraddizione con le norme civili e le indicazioni canoniche che ormai da diverse settimane condizionano la vita liturgica e sacramentale della Chiesa italiana e cremonese».

E questo pur mostrando comprensione «dell’intima sofferenza e del profondo disagio di tanti presbiteri e fedeli per la forzata e prolungata privazione dell’Eucaristia».