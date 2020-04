In epoca di coronavirus, un’icona per rendere omaggio ai professionisti del settore sanitario

Si dice che un’immagine valga più di mille parole. In questo momento in cui medici e altri professionisti del settore sanitario lottano instancabilmente per contenere l’epidemia di COVID-19, è stata realizzata un’immagine per rendere loro omaggio.

L’immagine, che circola nelle reti sociali, mostra San Luca (patrono dei medici), la Vergine Maria e Gesù accanto a un medico che si prende cura di un malato a letto.

L’autore di questa icona è ignoto, ma sappiamo che l’immagine è greca per via della lingua delle iscrizioni.

Anche se l’autore sembra avere familiarità con la tradizione e i canoni dell’iconografia bizantina, vari dettagli, come lo stetoscopio, l’ospedale rappresentato sullo sfondo e le penne nella tasca del medico, permettono di affermare che si tratti di un’icona moderna. Sembra che l’artista si sia ispirato a un’icona ortodossa slava della Vergine Maria.