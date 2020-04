Lottate per avere speranza? Gesù ha una preghiera per voi!

Quando nella nostra vita sorgono delle difficoltà, può essere difficile mantenere la speranza. Il futuro può sembrare desolante o incerto, e non sappiamo cosa fare.

Santa Faustina, una suora polacca vissuta all’inizio del XX secolo, ha ricevuto molte rivelazioni private da Gesù, e uno dei messaggi principali da Lui diffusi era quello della speranza.

Gesù le ha detto: “Le grazie della mia misericordia sono effuse attraverso un unico mezzo, la fiducia. Più un’anima ha fiducia, più riceverà”.

Il tema della fiducia è stato ribadito varie volte nelle rivelazioni private: “Sono Amore e Misericordia. Quando un’anima si avvicina a Me con fiducia, la riempio di una tale abbondanza di grazie che non può contenerle in sé, ma le irradia ad altre anime”.

La preghiera che Gesù ha dato a Santa Faustina è stata una delle più semplice, ma spesso è la più difficile da recitare nei momenti di difficoltà:

“Gesù, confido in Te!”

Questa preghiera dovrebbe essere fondamentale per noi di fronte a qualsiasi prova, e calmare istantaneamente le nostre paure. Richiede un cuore umile, desideroso di abbandonare il controllo di una situazione e di confidare nel fatto che il controllo lo abbia Dio.

Gesù ha insegnato ai suoi discepoli un principio spirituale simile:

“Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un’ora sola alla durata della sua vita? (…) Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più” (Matteo 6, 26-27; 33).

Rivelando a Santa Faustina la semplice preghiera “Confido in Te”, Gesù ci ricorda che la spiritualità essenziale di un cristiano è la fiducia in Dio, confidando nel fatto che la sua misericordia e il suo amore si prenderanno cura di noi nelle nostre necessità.

Quando vi sentite dubbiosi o ansiosi su ciò che vi sta accadendo nella vita, ripetete in continuazione la preghiera che Gesù ha insegnato a Santa Faustina, “Gesù, confido in Te!”

A poco a poco, Dio si farà strada nel vostro cuore, di modo che quelle parole non siano vuote, ma riflettano un’onesta fiducia nel fatto che Dio ha il pieno controllo della situazione.