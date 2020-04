Il funerale di un prete molto amato ai tempi del coronavirus (VIDEO)

Il “prete degli ultimi” di Bergamo se ne è andato a 67 anni, all’ospedale di Como dove era ricoverato in terapia intensiva, aggredito dal coronavirus. Don Fausto Resmini era una “istituzione” nella Bergamasca, per le tante opere di bene compiute. Ma solo in pochi hanno potuto assistere al suo funerale.

C’è un video che racconta l’ultimo viaggio del “prete degli ultimi”, nella sua città. Un viaggio tra strade deserte, saluti “blindati”, un sacerdote che benedice in solitaria la salma e alcune persone, munite di mascherine, che assistono in silenzio alla benedizione del feretro. Il funerale al tempo del coronavirus è racchiuso in queste immagini tristi.