“Dammi il cuore” parte 2a: e adesso che sono “solo” che succede?

Siamo sempre inseriti in un flusso continuo di informazioni, di relazioni, di stimoli, ma sto mai da solo col Signore? E la mancanza che mi sento addosso è un bisogno di Dio o una necessità per riempire un vuoto e un silenzio a cui non sono abituato? Secondo “tutorial spirituale” di don Rocco Malatacca. Qui il primo

https://www.youtube.com/watch?v=gMd05wg53ec