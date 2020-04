Sogno il momento in cui potrò tornare a sentire l’odore dei banchi!

Migas Hofstra/Unsplash | CC0

Rientro nellasognando il momento in cui potrò tornare a sentire, salire quelle scale cadenti e ritrovarmi di fronte al, alla luce viva, fatta di occhi e volti e carne e colori veri, che da dentro illumina tutto quello che c’è intorno.

Sogno la portiera che si chiude e mio figlio che è già scappato dentro, tra i suoi amici, bello come il sole e giustamente manco mi saluta più (è chiaro che a cinque anni ci sono altre priorità!). Sogno mia figlia che si trova di fronte a scuola, nel verde, insieme alle sue amichette e il momento in cui entrano confabulando tra loro, come se fossero legate da un nastro di chiacchiere e risatine che solo noi riusciamo a vedere.

Noi che abbiamo avuto tutto e che adesso dobbiamo vedere i nostri figli privati a forza di ciò che è più essenziale e – dannatamente stupidi come siamo – davamo per scontato.

