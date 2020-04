Partecipa con il Papa alla celebrazione della Domenica della Divina Misericordia

Domenica 19 aprile Papa Francesco celebrerà la festa della Divina Misericordia nella

Chiesa di Santo Spirito in Sassia

, santuario romano dedicato a questo mistero centrale del cristianesimo.

Secondo ha spiegato la Sala Stampa della Santa Sede, la Messa comincerà alle 11 del mattino. Al termine, il Papa guiderà la recita del Regina Coeli.

Tutta la celebrazione potrà seguirsi in streaming su Aleteia.org.

Papa Francesco visita questa chiesa, molto vicina alla piazza di San Pietro, 20 anni dopo l’istituzione della festa della Divina Misericordia da san Giovanni Paolo II, durante la canonizzazione di santa Faustina Kowalska (1905 -1938).

Papa Karol Wojtyla ha esaudito in questo modo il desiderio espresso dalla suora polacca dopo aver testimoniato le apparizioni ricevute dallo stesso Gesù, come lei riporta nel suo diario: ·Desidero che la Festa della Misericordia sia di riparo e di rifugio per tutte le anime e specialmente per i poveri peccatori”.

“In quel giorno sono aperte le viscere della mia Misericordia, riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente della mia Misericordia”, scriveva santa Faustina raccogliendo i messaggi ricevuti da Gesù.

Papa Francesco, che ha fatto dell’annuncio della Misericordia di Dio il tema centrale del suo pontificato, proclamerà questo messaggio ai milioni di persone che soffrono a causa del coronavirus.