La donna che vuole far recitare 20 miliardi di Coroncine della Divina Misericordia per i morenti nell’arco del 2020

Mentre molte persone restano a casa per minimizzare la diffusione della pandemia del Covid-19, sarebbe facile rinunciare alle opere di misericordia spirituali e corporali al di fuori delle mura domestiche. Maria Cecilia Escobedo, ideatrice del sito No One Dies Alone , la pensa diversamente.

La Escobedo è da molto devota a Santa Faustina, il cui Diario ha assunto un significato particolare per lei nel 2016, l’Anno della Misericordia, durante il quale non solo ha dato alla luce la sua ultima figlia, Regina, ma ha anche conosciuto l’opera 33 Days to Merciful Love: A Do-It-Yourself Retreat in Preparation for Consecration to Divine Mercy, di padre Michael Gaitley.

L’ultimo venerdì dell’Anno della Misericordia, la Escobedo e i suoi figli sono riusciti a stento ad attraversare la Porta Santa locale per ottenere l’indulgenza plenaria. Quando l’hanno attraversata alle tre del pomeriggio, l’Ora della Misericordia, “ho provato un senso profondo della misericordia di Dio penetrare nel mio cuore, e la sensazione che Dio mi stesse chiamando a portare questo messaggio di misericordia al mondo nel mio modo unico… Non sapevo come avrei diffuso questo messaggio, ma mentre ero in piedi nella chiesa della Divina Misericordia all’Ora della Misericordia sapevo di essere chiamata a fare qualcosa”, ha detto la Escobedo.

La donna ha risposto alla chiamata a impegnarsi in vari progetti al riguardo, come la Merciful Love Challenge e Catholic Fit Moms for Life. Vende anche stampe di citazioni di Santa Faustina nel suo negozio, Prints of Mercy, donando il 20% dei profitti ai Sacerdoti Mariani dell’Immacolata Concezione della B.V.M. di Stockbridge, Massachusetts (Stati Uniti).

Leggi anche: 5 buoni motivi per recitare la Coroncina della Divina Misericordia

Quest’anno il compleanno della figlia Regina ha segnato anche un altro momento importante nella vita della donna: la sua diocesi di Biloxi, nel Mississippi, ha annunciato che non ci sarebbero state Messe pubbliche per tutto un mese a causa della pandemia di coronavirus.

In quella che descrive come “un’oscurità che non ho visto arrivare”, la Escebedo si è rivolta nuovamente al Diario di Santa Faustina. Quella sera ha letto il #858: “Figlia mia, abbi pazienza; non durerà a lungo”. Con un rinnovato senso di pace, ha continuato a leggere che “il messaggio della Divina Misericordia può portare speranza, forza e coraggio nell’oscurità”.

Quella stessa sera si è imbattuta in un video della St. Eunan’s Cathedral di Letterkenny (Irlanda), in cui il Rev. Philip Kemmy, CC esprimeva la sua profonda tristezza per il fatto che molte persone stanno morendo da sole, senza nessuno che stringa loro la mano – e cosa peggiore, senza gli ultimi riti. Padre Philip incoraggiava gli spettatori ad adottare le anime morenti e ad essere spiritualmente presenti al loro capezzale al momento della morte recitando la Coroncina della Divina Misericordia.