I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Ci siamo già divertiti un po’ con il toto “diario della quarantena” e i suoi possibili, innumerevoli autori? Chissà che qualche perla inattesa non possa formarsi proprio sotto il guscio che si sta facendo un po’ stretto del condiviso e protratto isolamento. Staremo a vedere.

Nel frattempo non veniamo meno alla proposta, questa sì normale, per nulla surreale, forse ancora più reale, di libri da #leggerepervivere. Perché un libro buono da leggere in quarantena è lo stesso che deve tornarci buono, se non addirittura necessario, quando saremo liberi di uscire, muoverci, incontrare altri che non siano il nostro nucleo familiare (e chi non ce l’ha? Il pensiero per chi porta il peso della solitudine oltre a quello delle altre preoccupazioni e privazioni non deve lasciarci tranquilli e magari deve farci pensare a come gettare, ora è proprio il caso di dirlo, ponti verso l’altro).

Quella di Sophie Scholl, la ragazza tedesca, cattolica, del gruppo dissidente La Rosa Bianca, è una storia da conoscere e dalla quale farci fare compagnia perché non è affatto consolante, se non nel senso estremo del martirio, della morte accettata per testimoniare la verità e incontrarla, oltre la morte. Il latino come fonte di svago? Sì, studiamolo, recuperiamolo, autoinfliggiamocelo: saremo più liberi. La Parola di Dio sinonimo di novità, avventura, sorpesa: lo è sempre e continua ad esserlo. Facciamoci accompagnare nella sua scoperta inesauribile dalla voce profetica e paterna di Don Ugo Broghello. Per il resto, entrate in galleria e buona lettura.